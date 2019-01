dpa/Gregor Fischer Audio: Inforadio | 31.01.2019 | Thorsten Gabriel | Bild: dpa/Gregor Fischer

U-Bahn-Instandhaltung am Limit - Wegen einer kaputten Tür bleibt keine U-Bahn stehen

31.01.19 | 07:40 Uhr

Nicht nur für die Fahrgäste sind die nahezu historischen U-Bahn-Wagen der BVG eine tägliche Belastungsprobe, sondern auch für die Werkstätten. Damit sie hinterherkommen, wird nur noch das Nötigste gemacht. Von Thorsten Gabriel

F79. In BVG-Kreisen ist das so etwas wie ein Kürzel für Kopfschmerzen – die Probleme bei der U-Bahn, zusammengeschrumpft auf drei Zeichen. Es ist der Name einer Fahrzeugbaureihe, die 1979 auf die Schiene gesetzt wurde. Mittlerweile hat sie 40 Jahre auf dem Buckel und ist immer noch im Einsatz – mit Betonung auf: noch. Denn im Herbst 2017 wurden an einzelnen Wagen irreparable Risse entdeckt. Nach und nach musste deshalb Wagen um Wagen aus dem Verkehr gezogen werden. Von 70 Fahrzeugen der Baureihe sind jetzt nur noch 44 auf der Schiene.

"Es ist für uns nicht berechenbar, wann der nächste Wagen ausfällt", sagt Stefan Kärgel. Er leitet die U-Bahn-Werkstätten bei der BVG und ist tagtäglich mit den Schadensfällen der Fahrzeuge konfrontiert. 2020, so schätzt er, dürfte auch die letzte F79er-U-Bahn runter vom Gleis sein. Ersatzzüge sind zwar mittlerweile bestellt, werden aber kaum vor Mitte nächsten Jahres geliefert. So klaffte zuletzt an immer mehr Tagen eine bedenkliche Lücke zwischen den benötigten und den verfügbaren U-Bahn-Wagen. Mit der Folge, dass die Züge entweder mit verkürzter Länge unterwegs waren oder ganz ausfielen.

"Eine einzelne kaputte Tür ist kein Grund für sofortigen Werkstatt-Aufenthalt"

Das ist nicht nur eine Belastungsprobe für die Fahrgäste, sondern auch für die Werkstätten. Züge, die hier einrollen, sollen auch möglichst schnell wieder raus in den Verkehr. Da bleibt mittlerweile nicht mehr viel Zeit fürs Ausbessern und Aufmöbeln. "Alles, was der Sicherheit dient, wird gemacht, aber ansonsten …", sagt der für die Werkstätten zuständige Gesamtpersonalrat Harry Scholz. "Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Tür: Wenn in acht Stunden das Fahrzeug nicht fertig wird, dann fährt es trotz einer kaputten Tür runter und wird irgendwann, wenn es nicht benötigt wird, wieder der Werkstatt wieder zugeführt. Wir haben sozusagen einen doppelten Prozess." Das sei früher undenkbar gewesen, sagt Scholz. Da hätte es für jeden Zug, der in die Werkstatt gekommen sei, ein Rundumsorglos-Paket gegeben. Auch Wagen mit aufgeschlitzten Sitzpolstern hätten die Werkstatt nicht verlassen. Dass das heute nicht mehr so ist, räumt auch Fahrzeug-Abteilungsleiter Kärgel ein. "Es ist so, dass wir sagen: Wenn eine bestimmte Anzahl defekter Türen nicht überschritten wird, dürfen diese Fahrzeuge noch fahren. Sie sollten dann aber natürlich der Werkstatt so schnell wie möglich zugeführt werden." Mehr als zwei Türen sollten an einem Sechs-Wagen-Zug nicht defekt sein, und diese dürften auch nicht nebeneinander liegen, betont Kärgel.

Mehr zum Thema dpa/Robert Schlesinger Berliner Verkehrsbetriebe - Zahl der ausgefallenen Bus-Kilometer fast verdreifacht

Ist die Sicherheit in Gefahr?

Züge, die die Werkstatt verlassen, bevor sie gänzlich wieder in Schuss sind – aus Sicht derjenigen, die dafür sorgen sollen, dass möglichst viele Züge für die Fahrgäste zur Verfügung stehen, ist das so etwas wie ein notwendiges Übel. Doch manch einer denkt dabei auch an die Krise bei der S-Bahn vor zehn Jahren. Dort wurden seinerzeit Standards aufgeweicht und Wartungsintervalle soweit gedehnt, bis die Fahrzeuge zum Sicherheitsrisiko wurden. Wer mit dieser Erfahrung auf den U-Bahn-Betrieb blickt, stellt sich durchaus die Frage, ob nicht auch hier die Sicherheit ins Hintertreffen geraten könnte. Da allerdings winken Gesamtpersonalrat und Abteilungsleiter in großer Einmütigkeit ab. "Nein", versichert Harry Scholz. Da habe er in den vergangenen Jahren immer sehr genau aufgepasst. Besonders, als die BVG vor einigen Jahren Mitarbeiter einer Unternehmensberatung durch die Werkstätten schickte um Prozesse zu optimieren. "Die wussten ganz genau, dass sie hier starke Arbeitnehmervertretungen haben und sie diese Dinge nicht machen konnten. Ich habe ihnen von vornherein gesagt, wenn ihr irgendwas macht, was die Fahrgastsicherheit gefährdet, dann werde ich nicht hinterher sagen, ich hätte von nichts gewusst, sondern dann bin ich sofort in der Öffentlichkeit."

"Da haben wir noch einen gewissen Korrekturbedarf"

"Die Kolleginnen und Kollegen, gerade auch aus den technischen Bereichen, haben da wirklich die Hand draufgehalten", sagt auch Stefan Kärgel, der hier erst Abteilungsleiter wurde, als die Unternehmensberater die Werkstätten schon wieder verlassen hatten. Auf die ist Gesamtpersonalrat Scholz nicht gut zu sprechen. Die hätten "mit Folien und Excel-Tabellen kaufmännisch alles erklärt" und es seien daraufhin Werkstattabläufe geändert worden – nicht zum Besseren, wie er findet. Früher sei ein Fahrzeug in die Werkstatt gekommen und komplett bearbeitet worden. Nun wurde dieser Prozess in Einzelschritte zerlegt. "Der Ansatz ist nicht schlecht gewesen, aber es ist nicht vernünftig zu Ende gedacht worden", bilanziert Scholz.

Auch Abteilungsleiter Kärgel versucht sich nicht an Lobeshymnen für die derzeitigen Werkstattabläufe, sondern formuliert diplomatisch, dass es "ein paar Punkte" gebe, die "durchaus positiv" seien. Aber er fügt hinzu: "Andere strukturelle Veränderungen waren nicht ganz so glücklich, so möchte ich es mal einfach nennen. Ich glaube, da haben wir einfach nochmal einen gewissen Korrekturbedarf." Für ihn erklären sich die seinerzeitigen Prozessveränderungen "so ein bisschen aus dem Zwang heraus, dass man gesagt hat, man braucht Fahrzeuge, die muss man so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Dann hat man versucht, dieses Auf und Ab, das man in der Instandhaltung hat, etwas zu glätten und hat dadurch aber neue Baustellen geschaffen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, dass wir dieses System wieder zurückführen, damit wir eine vernünftige Basis haben für eine Verfügbarkeit von Fahrzeugen."

Bei der Konkurrenz wird mehr verdient

Ein Schritt, der vor allem positive Folgen für die Motivation des Werkstattpersonals haben könnte. Mittlerweile ist dies ein nicht zu unterschätzender Faktor, denn wie im Fahrdienst wird es auch in den Werkstätten immer schwieriger Fachkräfte zu halten und neue zu verpflichten. Die Konkurrenz ist groß in der Stadt. Nicht nur die Deutsche Bahn stellt in großem Umfang ein, auch Fahrzeughersteller wie Stadler in Pankow haben großen Bedarf. Die BVG hat dabei nicht selten allein aus finanziellen Gründen das Nachsehen, erklärt Personalrat Scholz: "Letztendlich sind es auch die Löhne. Wir verdienen im Schnitt zehn bis 30 Prozent weniger als die Handwerker bei Stadler." Ein Thema, das in den kommenden Wochen auch eine wichtige Rolle bei den gerade begonnenen Tarifverhandlungen für die BVG spielen wird. Die Zeiten ändern sich: Noch vor 15 Jahren wurden die Einstiegsgehälter der BVG-Beschäftigten radikal reduziert um das Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen, wie es damals hieß. Nun muss wieder ordentlich draufgelegt werden – kurioserweise aus dem gleichen Grund.

Das ist auch deshalb wichtig, weil in den kommenden Jahren die nicht zuletzt von den Fahrgästen heiß ersehnten nagelneuen Wagen ausgeliefert werden. Die mögen dann zwar fitter sein als die altersschwachen F79er und andere derzeit noch rollenden Oldie-Jahrgänge, dürften dafür aber ein paar "Kinderkrankheiten" mitbringen, die geheilt werden müssen. Einen Personalabbau dürfte es in den Werkstätten wohl so schnell nicht geben.

Sendung: Inforadio, 31.01.2019, 7:20 Uhr