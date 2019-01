Es ist der größte Auftrag in der BVG-Geschichte: Neue U-Bahn-Wagen für mehrere Millionen Euro. Dafür bewirbt sich auch die Firma Alstom - dessen Deutschland-Chef ist der Bruder von BVG-Chefin Nikutta. Die BVG hat deshalb Vorkehrungen getroffen.

Die Ausschreibung für den BVG-Großauftrag war 2017 längst gestartet, als Jörg Nikutta auf den Chefposten bei Alstom kam. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch Alstom seinen Hut in den Ring geworfen und Interesse an dem U-Bahnauftrag bekundet.

Die eine ist Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe und will Bahnen in beträchtlichen Größenordnungen kaufen, der andere ist ihr Bruder und Deutschland-Chef des Schienenfahrzeugherstellers Alstom. Die Rede ist von Sigrid und Jörg Nikutta.

BVG will 1.500 neue U-Bahn-Wagen kaufen

Für die BVG-Chefin entstand damit ein Interessenkonflikt. Den habe sie ordnungsgemäß dem Aufsichtsrat der BVG mitgeteilt, sagte die BVG-Aufsichtsratsvorsitzende und Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Donnerstag dem rbb. Damals seien alle notwendigen Regelungen für eine sichere Vergabe in solch einem Fall getroffen worden, so Pop.