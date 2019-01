Bei der Berliner U-Bahn fallen auf immer mehr Strecken Züge aus. Zuletzt kündigte das Unternehmen an, den Takt auf drei Linien auszudünnen. Vorstandschefin Sigrid Nikutta kündigte im rbb nun deutliche Verbesserungen bei der U-Bahn an.

Die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikutta, hat deutliche Verbesserungen bei der U-Bahn in Aussicht gestellt. In den kommenden Jahren würden 70 Prozent der veralteten Wagenflotte erneuert, sagte Nikutta am Donnerstag im rbb. "Dafür haben wir jetzt ein Finanzierungskonzept, die Ausschreibung ist gerade in der Endphase, und dann werden wir zuschlagen, und es werden sukzessive neue Fahrzeuge auch kommen", so Nikutta.

Nach rbb-Recherchen sind im vergangenen Jahr deutlich mehr U-Bahnen ausgefallen als 2017. Die Zahl der ausgefallenen Zugkilometer stieg demnach um 76 Prozent.