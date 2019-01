Bild: dpa/Paul Zinken

Warnstreiks in NRW und Stuttgart am Donnerstag - An Berliner Flughäfen drohen neue Ausfälle

09.01.19 | 13:17 Uhr

Nur drei Tage nachdem an den Berliner Flughäfen tausende Passagiere von einem Warnstreik betroffen waren, drohen erneut Flugausfälle und Verspätungen. Der Ausstand findet zwar im Westen Deutschlands statt - er wird aber auch in Berlin zu spüren sein.

Fluggäste an den Berliner Airports müssen am Donnerstag erneut mit Einschränkungen rechnen. Wegen der angekündigten Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart könnte es zu Flugausfällen und Verspätungen in Tegel und Schönefeld kommen, teilte die Flughafengesellschaft (FBB) am Mittwoch mit.

Mehr zum Thema dpa Sicherheitspersonal streikte am Montag - Streiks sorgten für lange Schlangen an Berliner Flughäfen

Laut FBB sind am Donnerstag am Flughafen Tegel insgesamt 106 Rück- und Hinflüge der Airlines Eurowings und Easyjet geplant, welche die drei Warnstreik-Flughäfen betreffen. In Schönefeld sind es zwei Hin- und zwei Rückflüge der Gesellschaft Ryanair nach beziehungsweise von Köln-Bonn. Die Berliner Flughafengesellschaft empfiehlt Passagieren, sich rechtzeitig vor dem geplanten Flug bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren.

Wanstreik am Montag in Berlin

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt um mehr Lohn für das Sicherheitspersonal. Erst am Montag hatte ein vierstündiger Warnstreik des Sicherheitspersonals den Flugverkehr in Tegel und Schönefeld fast zum Erliegen gebracht. Knapp 60 Flüge wurden bis zum Nachmittag gestrichen. Auch für danach wurde vor Flugausfällen und Verspätungen gewarnt. Tausende Passagiere waren betroffen. Rund 500 Mitarbeiter hatten sich an dem Streik beteiligt. Die Gewerkschaft hatte den Ausstand zwei Tage vorher angekündigt, daher waren viele Passagiere auf Alternativen ausgewichen. Ein Flughafensprecher hatte die Lage am Montagmorgen als "relativ entspannt" bezeichnet. Allerdings bildeten sich etwa in Schönefeld lange Schlangen in den Terminals.

Verdi: keine Reaktion auf Streiks in Berlin

Verdi begründete den erneuten Streikaufruf damit, dass die Arbeitgeber noch kein verhandlungsfähiges Angebot für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen vorgelegt hätten. Auf das Signal durch die Warnstreiks in Berlin am Montag habe es keine Reaktion gegeben. Sollte weiterhin kein verbessertes Angebot vorgelegt werden, seien auch weitere Streiks nicht auszuschließen. Die Gewerkschaft will eine Erhöhung des Stundenlohns bei Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrollen auf 20 Euro brutto. Ein Passagier-Abfertiger in Berlin verdient Verdi zufolge derzeit 17 Euro brutto. Bislang liege als Angebot der Arbeitgeber lediglich ein Plus von rund 40 Cent auf dem Tisch. Die Verhandlungen sollen am 23. Januar in Berlin fortgesetzt werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.01.2018, 10 Uhr