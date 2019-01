Bild: imago/Bonn-Meuser

rbb|24-Datenanalyse zu Einkommen - Wo in Berlin und Brandenburg gut verdient wird - und wo nicht

15.01.19 | 07:02 Uhr

Wo wird in Berlin und Brandenburg noch richtig Geld verdient? Welche Bezirke und Landkreise sind einkommensmäßig abgehängt? rbb|24 hat die Entgelte für Vollzeitjobs verglichen - und erhebliche regionale Unterschiede gefunden. Von Götz Gringmuth-Dallmer



Jobs gibt es derzeit reichlich in Berlin und Brandenburg, die Arbeitslosenzahlen liegen auf Rekordtiefs. Aber: Was bekommen die Menschen eigentlich für ihre Mühen? Zahlen der Arbeitsagentur, die rbb|24 ausgewertet hat, zeigen: Das Entgelt für Vollzeitjobs fällt regional höchst unterschiedlich aus.



So leben beispielsweise im Südwesten Berlins, in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg viele Menschen mit hohem Einkommen - deutlich schlechter verdienen die Bewohner des Berliner Ostens, aber auch die von Spandau und Neukölln. Eine ähnliche Spreizung der Einkommen gibt es in Brandenburg: So verdienen die Beschäftigten in den Umlandlandkreisen von Berlin, vor allem aber in Potsdam, deutlich besser als Angestellte in der Prignitz oder in Elbe-Elster.

Große Unterschiede beim Medianeinkommen

Dargestellt in der Grafik ist das sogenannte Medianeinkommen. Das Medianeinkommen ist eine Art Mittelwert - die Hälfte der Beschäftigten erzielt ein geringeres Entgelt als den Medianwert, die andere Hälfte ein höheres Entgelt. Betrachtet wird dabei immer der Wohnort der Beschäftigten. Datenbasis sind Angaben der Bundesagentur für Arbeit über die Einkommen von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten (Stand: 31.12.2017). Allerdings liegen der Bundesagentur für Arbeit nur Angaben zu den Einkommen vor, die unterhalb der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze von 5.700 Euro liegen. Diese Grenze bestimmt, bis zu welcher Höhe des Bruttoarbeitsentgelts eine Beitragspflicht zur gesetzlichen Sozialversicherung besteht - ab diesem Einkommen bleiben die Beiträge zur Sozialversicherung gleich und werden nicht erhoben. Im Jahr 2017 betrug diese Grenze in den neuen Bundesländern zur Renten- und Arbeitslosenversicherung 5.700 Euro.



Das höchste Medianeinkommen lag 2017 in Charlottenburg-Wilmersdorf mit 3.573 Euro brutto, in Marzahn-Hellersdorf sind die Einkommen berlinweit auf dem niedrigsten Niveau mit 2.647 Euro. Aus den Einkommensdaten lässt sich auch ablesen, wo besonders viele Menschen ein hohes oder ein niedriges Einkommen haben. Zum einen durch den Anteil der Einkommen, die die Beitragsbemessungsgrenze überschreiten. Für den anderen Teil hat rbb|24 bei den Einkommensdaten eine Grenze bei 2.000 Euro brutto gesetzt und geschaut, wer darunter liegt.



Es zeigt sich: Nicht nur beim Medianeinkommen, sondern auch bei den unteren und oberen Einkommensgruppen gibt es Unterschiede in der Verteilung in Berlin. So liegt der größte Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit einem Einkommen unter 2.000 Euro brutto mit 26 Prozent in Marzahn-Hellersdorf, den niedrigsten Anteil in dieser Gruppe hat Pankow mit 13,8 Prozent. Die prozentual meisten Beschäftigten mit einem Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze (siehe Kasten) leben in Steglitz-Zeghlendorf (14,3 %), knapp gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (14,2 %). Am Ende dieser Skala liegen Marzahn-Hellersdorf mit 2,9 Prozent und Lichtenberg mit 3,1 Prozent.

Ebenfalls große Unterschiede in Brandenburg

In Brandenburg beziehen vor allem Bewohner von Potsdam hohe Einkommen (liegen also über der Bemessungsgrenze), gefolgt von den Beschäftigten aus Potsdam-Mittelmark und Oberhavel. In diesen drei Regionen sowie im Havelland liegt auch der Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit einem Einkommen bis 2.000 Euro brutto am niedrigsten. Anders aus sieht es in der Uckermark, Elbe-Elster, Frankfurt (Oder), Ostprignitz-Ruppin und Prignitz aus: Hier beziehen weniger als ein Prozent ein Einkommen über 5.700 Euro im Monat. Mehrere dieser Regionen weisen auch den größten Anteil der Vollzeitbeschäftigten mit einem Einkommen bis 2.000 Euro brutto auf. Spitzenreiter ist allerdings mit 35,2 Prozent der Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Das niedrigste Medianeinkommen erhalten in Brandenburg mit 2.292 Euro brutto die sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten mit Wohnsitz in der Prignitz, am meisten mit 3.038 Euro die Potsdamer. Insgesamt liegen die Medianeinkommen in Brandenburg meist niedriger als in Berlin. Die Werte für sechs Brandenburger Landkreise und kreisfreie Städte sind niedriger als Marzahn-Hellersdorf, dem Berliner Bezirk mit dem niedrigsten Medianeinkommen. Die Arbeitslosenquote in Brandenburg lag 2017 übrigens mit sieben Prozent um zwei Prozent niedriger als in Berlin (neun Prozent). Das zeigt: Eine hohe Beschäftigungrate bedeutet eben nicht automatisch auch ein gutes Einkommen für alle.