Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" wurde am 6. Juni 2018 von der Bundesregierung eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, einen Vorschlag und einen Zeitplan für den Kohleausstieg zu erarbeiten: Sie soll ein Datum nennen, bis zu dem der Ausstieg abgeschlossen sein soll, und sie soll Maßnahmen erarbeiten, wie der Ausstieg für alle Beteiligten so verträglich wie möglich gestaltet werden kann - um eine möglichst große Zustimmung zu erreichen und um einen Strukturbruch in den Kohleregionen zu vermeiden.

Der Abschlussbericht soll am 1. Februar 2019 vorliegen. Darauf basierend will die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen, das noch in diesem Jahr im Bundestag beraten und beschlossen werden soll.

Die Kommission hat vier Vorsitzende und insgesamt 28 stimmberechtigte Mitglieder aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Umweltschutz. Vorsitzende sind Matthias Platzeck (SPD), ehemaliger Ministerpräsident Brandenburgs, Stanislav Tillich (CDU), ehemaliger Ministerpräsident Sachsens, Ronald Pofalla (CDU), Vorstandsmitglied Deutsche Bahn, Barbara Praetorius, frühere Vizedirektorin der ökologischen Denkfabrik Agora Energiewende.