Fashion Week in Berlin - Vier Lagen Tüll für die selbstbewusste Frau

14.01.19 | 09:09 Uhr

Rund 30 Modeschauen, sechs Messen, drei Konferenzen: Zur Fashion Week werden in diesem Jahr 70.000 Besucher erwartet. Vor allem Designer aus Deutschland präsentieren ihre Kollektionen. Julia Vismann hat zwei von ihnen in ihren Ateliers besucht.

In einer alten Munitionsfabrik auf der Insel Eiswerder in Berlin-Spandau hat Modedesigner Danny Reinke sein Atelier. In einem lichtdurchfluteten Raum entstehen Abendroben - aus mehreren Lagen Tüll. Der gelernte Damen-Maßschneider näht seine Entwürfe selber. "Es ist schwierig", sagt Reinke, "weil ich vier Lagen Tüll habe und der so fein ist - außerdem verarbeite ich eine Menge davon." Er kreiere dennoch gerne solche Teile - "da kann ich mich beim Entstehungsprozess ausleben".

Üppige Formen und Perlenstickereien sind das Besondere an den Kleidern des 26-jährigen Designers. Aufgewachsen ist Reinke am Stettiner Haff in Mecklenburg-Vorpommern - und als Beruf vorbestimmt war eigentlich ein anderer: "Ich komme aus einer Fischerfamilie, Papa, Opa und ich hätte auch Fischer werden sollen." Zeichnen und Nähen machte ihm aber viel mehr Spaß, und schon als Jugendlicher hatte er den Wunsch, Modedesigner zu werden. Nach einem Dualen Studium zum Modedesigner und Maßschneider in Hannover ging Reinke nach Berlin und machte ein Praktikum bei Designer Dawid Tomaszewski. 2013 gründete er sein eigenes Label, seit dem vergangenen Jahr hat er sich mit seinem Geschäftspartner Julien Kelch neu aufgestellt.

Versuch, der #MeToo-Bewegung die Krone aufzusetzen

Das mit der Fischerei ist aber nicht ganz vergessen. "Mir ist das Handwerk sehr wichtig", sagt Reinke. "Der Fischer hat ein schönes Handwerk." Und so finden sich in seinen Entwürfen auch Webtechniken aus Tüll, die an Fischernetze erinnern.

Die neue Kollektion, die er zur Fashionweek im Berliner E-Werk [externer Link] präsentieren will, hat jedoch eine andere Blickrichtung: Sie steht im Zeichen der Frau als "göttliches Wesen", wie Reinke sagt. Mode habe viel mit Trends und Zeitgeist zu tun. Und wie man in den letzten Monaten gesehen habe, sei die #MeToo-Bewegung hin zum Feminismus ein großes Thema gewesen. "Ich versuche mit der Kollektion dem Ganzen die Krone aufzusetzen", erklärt der 26-Jährige. "Es ist ja auch ein starkes Frauenbild gefragt und so will ich die Frau als sinnliches Geschöpf darstellen." Kernstück seiner Kollektion sind Blusen aus silbernem Brokat und pastellfarbenem Tüll. In aufwändiger Handarbeit werden die Blusen und Hosen mit Perlen und Kupferstiften bestickt. "Für mich ist die Schneiderei enorm wichtig. Ich merke an meinen Kunden, sie wollen Einzelstücke, sie wollen Kleidung auf Maß", sagt Danny Reinke. "Fast Fashion" habe den Höhepunkt erreicht - es müsse eine Kehrtwende kommen, meint der Designer.

Originelle Ideen gefragt

"Die Leute kommen gerne zu unserer Show, weil sie etwas verzaubert werden. Wir bieten eine Welt in die wir eintauchen können", sagt Danny Reinke. Zum zweiten Mal wird seine Show von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gefördert. Die Erwartungen sind groß, der Druck steigt und deshalb müssen Nachwuchsdesigner wie Danny Reinke außergewöhnliche Ideen präsentieren, wie das "Göttliche" der aktuellen Kollektion - oder das Thema Pfadfinder in der vergangenen Saison. Der Berliner Salon [externer Link], der diese Saison in der Villa Elisabeth und der St. Elisabeth Kirche in Mitte stattfindet, hat sich als Plattform für junge Designer aus der Region etabliert. In einer kuratierten Gruppenausstellung und im Vogue-Salon präsentieren sich kreative, international erfolgreiche Designer aus Berlin.

Odely Teboul

Farbenfroh und düster zugleich

Mit dabei ist die Mode-Designerin Odély Teboul, früher Teil des Designer-Duos Augustin Teboul. Inzwischen hat sich die Wahl-Berlinerin neu erfunden. Während sie früher nur schwarze Kleider entworfen hat, sind ihre neuen Entwürfe farbenfroh und witzig - aber auch noch ein bisschen düster. "Paradox" nennt es Odély Teboul.



Der Name ihres neuen Labels - Lou de Bètoly - ist ein Anagramm ihres Namens. Wie die Strickjacke, die sie aus peruanischen Finger-Puppen zusammengesetzt hat: "Die Handarbeit ist ein großer Teil meiner Arbeit - Stickereien, Spitze, Strickereien, Drapierkunst - also alle möglichen Couture Techniken", sagt Teboul.



Die extravaganten Entwürfe haben immer lustigen Dreh: wie der Pollunder, der aus alten Strickpullovern zusammengesetzt ist, und aussieht, als würde er jeden Moment aufribbeln.

An der Berliner Fashion Week nehmen inzwischen weniger große Labels teil, es gibt keine großen Shows mehr. "Aber ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Das ist eine Übergangsphase", sagt Odély Teboul. "Alle fragen mich, ob Paris nicht relevanter ist. Aber auf der anderen Seite, wenn mehr Leute hier gute Events und Shows machen, dann hat es das Potential eine sehr spannende Fashion Week zu werden."

