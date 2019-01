imago/diego.cervo Video: rbb|24 | 23.01.2019 | Bild: imago/diego.cervo

Neuer Feiertag geplant - Berlin groovt sich ein auf den arbeitsfreien 8. März

23.01.19 | 19:20 Uhr

Noch ist es nicht ganz fix, dass der Frauentag in diesem Jahr Feiertag in Berlin ist. Das Parlament muss am Donnerstag das Ganze noch absegnen. Aber Berlin wär nicht Berlin, wenn es sich nicht schon frühzeitig aufs Feiern einstellen würde. Von Friederike Steinberg



Der 8. März soll künftig in Berlin gesetzlicher Feiertag sein - voraussichtlich schon in diesem Jahr. Nachdem am Montag der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses einen entsprechenden Antrag zu der notwendigen Gesetzesänderung beschlossen hatte, muss am Donnerstag zwar noch das Parlament selbst zustimmen, ein Ja gilt allerdings als sicher.



Da der 8. März in diesem Jahr auf einen Werktag, einen Freitag, fällt, bedeutet die plötzliche Verwandlung eines Werktags zum Feiertag auch plötzliche Schließzeiten - für Schulen, Behörden, Verkehrsbetriebe oder Unternehmen.

Keine Behördentermine mehr am 8. März

Und tatsächlich bereiten sich - noch bevor der Feiertag endgültig verankert ist - erste Einrichtungen darauf vor: So war schon am Mittwoch auf der Internetseite des Bundesarchivs zu lesen: "Aufgrund des neuen gesetzlichen Feiertags im Land Berlin bleiben die Benutzersäle des Bundesarchivs in Berlin-Lichterfelde und Berlin-Reinickendorf am Freitag, dem 8. März 2019, ganztägig geschlossen." Die Berliner Behörden allgemein sind früh dran: Ein Termin am 8. März 2019 im Bürgeramt, um beispielsweise einen Personalausweis zu beantragen oder eine Wohnung anzumelden, war am Mittwoch schon nicht mehr zu haben - der 8. März war in der Online-Terminvereinbarung nicht anklickbar.



Die Standesämter in den Bezirken hatten nach eigenen Angaben zum Teil keine Buchungen für den 8. März, zwei Bezirke allerdings haben wohl vorhandene Termine gemeinsam mit den Brautpaaren verschoben. Andere Bezirke gaben an, die bereits geplanten Hochzeiten an den Tagen auch durchzuführen.

BVG will umplanen und drängt

Die Schüler dagegen dürfen sich noch nicht offiziell auf einen schulfreien Tag freuen - auf der entsprechenden Webseite der Berliner Bildungsverwaltung war der 8. März am Mittwoch noch nicht gelistet.



Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen zwar in den Startlöchern, haben Personal- und Fahrpläne aber auch noch nicht verändert. BVG-Sprecherin Petra Nelken sagte am Mittwoch rbb|24, grundätzlich sei das Umplanen nicht schwierig: "Wir erklären einfach einen Freitag zu einem Sonntag." Das bedeute weniger Fahrzeuge und Personal im Einsatz am Tag und in der Nacht davor allerdings etwas mehr, "dann fahren wird durch". Das sei alles machbar, sagte sie, "man muss es nur endlich mal wissen!" Auch die Anschlüsse an Verbindungen in Brandenburg, wo der 8. März ja kein Feiertag werde, könne man finden - wenn denn endlich Nägel mit Köpfen gemacht seien.



Keine planbaren Operationen in der Charité

Auch der landeseigene Krankenhauskonzern Vivantes stellt sich bereits auf den Feiertag ein: "Vivantes geht davon aus, dass das Abgeordnetenhaus von Berlin beschließen wird, den 8. März zum gesetzlichen Feiertag zu erklären und stimmt seine Dienstpläne und Prozesse daraufhin ab", teilte Vivantes-Sprecherin Kristina Tschenett am Mittwoch rbb|24 mit. "Planbare Operationen werden an diesem Tag nicht angesetzt, Notfälle aber in jedem Fall behandelt." Die personelle Besetzung, bespielsweise in Operationssälen, werde dann so sein wie an einem Wochenende. Die Charité hingegen will nach eigenen Angaben noch das finale Votum abwarten. Dann werde der neue Feiertag "wie jeder andere Feiertag von der Charité berücksichtigt".

Unternehmen beklagen Einbußen

Viele Berlinerinnen und Berliner - vor allem die mit Job - dürften sich den 8. März inzwischen schon im Kalender angestrichen haben - und viele Unternehmer ebenso. Die einen als freien Tag, die anderen als erzwungene Produktionspause oder Geschäftsschließzeit. Thomas Dreusicke, Geschäftsführer der Firma India-Dreusicke, sagte dem rbb, er rechne für sein Unternehmen mit Einbußen in Höhe von 15.000 Euro für den arbeitsfreien Tag. Laut Industrie- und Handelskammer sind es für ganz Berlin insgesamt 160 Millionen Euro. Die Berliner IHK kritisert vor allem die kurze Frist, dass kaum mehr als einen Monat zwischen der Entscheidung für den Feiertag und dem Feiertag selbst liegt. "Grundsätzlich gilt: Je kurzfristiger die Einführung, desto teurer ist es für die einzelnen Unternehmen, weil ad hoc Lieferketten, Arbeitsprozesse und Dienstpläne geändert und angepasst werden müssen", sagte Berlins IHK-Sprecherin Claudia Engfeld.