In Potsdam und Berlin kommt es aufgrund eines Warnstreiks der Geldtransport-Mitarbeiter zu Problemen im Bargeldverkehr. In Berlin dauert der Warnstreik bereits seit Mitternacht an. Am Potsdamer Standort der Firma Prosegur haben sich seit acht Uhr rund 140 Beschäftigte versammelt.



In Berlin versammelten sich 60 bis 70 Streikende vor der Firma Ziemann in Marzahn. Der Warnstreik soll den ganzen Tag andauern und auch am morgigen Donnerstag in Berlin fortgesetzt werden, so Benjamin Roscher, Landesfachbereichsleitung von Verdi.