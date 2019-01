In Potsdam rechnet Verdi mit 120 bis 140 Beschäftigten, die in den Warnstreik treten. Derzeit werde darüber beraten, ob der Warnstreik auch am Freitag weitergeführt werden soll, erklärte Roscher.

Fahrerinnen und Fahrer von Geldtransportern in Berlin und Potsdam haben am Donnerstag ihren Warnstreik fortgesetzt. Rund 70 Mitarbeiter aus Berlin würden am Donnerstag zu einer Kundgebung in der Hauptstadt erwartet, sagte Benjamin Roscher, Landesfachbereichsleiter der Gewerkschaft Verdi.

Am Mittwoch waren etwa 110 Mitarbeiter der Firma Prosegur am Standort Potsdam sowie rund 80 Beschäftigte der Firma Ziemann in Berlin-Marzahn dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) hatten die Warnstreiks am Mittwoch kaum Folgen für die Verbraucher etwa an den Geldautomaten oder an den Kassen.

Verdi widerspricht dieser Darstellung und rechnet damit, dass der Bargeldverkehr durch die Warnstreiks erheblich gestört wird. So sei in Berlin am Mittwochmorgen lediglich ein Geldtransporter vom Gelände gefahren, sagte Verdi-Sprecher Roscher. Mehrere Banken und Geschäfte hätten am Mittwoch ohne frisches Bargeld auskommen müssen, auch seien viele Geldautomaten nicht aufgefüllt worden und auch die Abholung der Tageseinnahmen im Handel sei betroffen.