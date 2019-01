Vom derzeit weltweit größten Geldwäsche-Skandal bei der Niederlassung der Danske Bank in Estlands Hauptstadt Tallin sind auch Unternehmen und Banken in Berlin und Brandenburg betroffen. Das ergaben gemeinsame Recherchen von rbb, ARD und DIE ZEIT. Über 700.000 Euro landeten zwischen 2007 und 2011 bei insgesamt 16 Unternehmen und Händlern in der Region. Weltweit geht es um mehr als 200 Milliarden Euro, die in den legalen Wirtschaftskreislauf gelangt sein sollen. Vermutlich aus kriminellen Quellen: Steuerhinterziehung, Korruption, Schmuggel, Waffenhandel. In Estland und Dänemark wird derzeit gegen die Danske Bank ermittelt, über deren Konten die Gelder geflossen sind.

Ein Rechercheteam des rbb, des ARD-Politikmagazins KONTRASTE und der Wochenzeitung DIE ZEIT ist der Spur des Geldes gefolgt – und landete dabei auch südlich von Berlin auf einem Autohof. Kaum ein Fahrzeug kostet hier mehr als 3.000 Euro, doch bei einer fragwürdigen Buchung geht es um 16.000 Euro. Am 12. Februar 2008 ging das Geld auf dem damaligen Firmenkonto des Autohändlers bei der Deutschen Bank ein.



Wahrscheinlich hatte seine damalige Frau das Geschäft abgewickelt, es sei alles schon so lange her, erklärt der Händler. Dennoch schaut er in seinen Unterlagen nach. Es soll ein Mercedes Sprinter gewesen sein, so steht es jedenfalls auf dem vorliegenden Kontoauszug. Der Händler sucht und sucht, aber er hat kaum noch Unterlagen aus diesem Jahr. Dass das Konto einst ihm gehörte, bestätigt er aber. Was aus dem Auto geworden ist? Wahrscheinlich ist es nach Russland oder Weißrussland gegangen, das sei damals oft passiert.

Das Geld kam in diesem Fall von einem Konto der Danske Bank in Estland. Absender des Betrages war eine Firma namens Danford Shippings LLP, die wiederum in Großbritannien registriert war. Heute scheint klar: Die Danford Shippings war wohl eine von gut 6.200 Briefkastenfirmen, die bei der Danske Bank ein Konto unterhielten, deren offizieller Firmensitz aber in Panama, Belize, Neuseeland, den British Virgin Islands oder eben Großbritannien lag. Länder, die entweder als Steueroasen galten oder in denen sich die wahren Eigentümer schon immer gut verschleiern ließen.