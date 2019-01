Der US-Konzern Google hat in Berlin ein neues Büro eröffnet - unweit der Berliner Museumsinsel im sogenannten Gropius-Ensemble, der renovierten früheren Charité-Frauenklinik.



Bislang arbeiten bei Google in Berlin rund 130 Mitarbeiter, in dem neuen Büro in Mitte sollen es künftig 300 sein. Damit würde die Zahl der Google-Mitarbeiter in Berlin mehr als verdoppelt. Google hat nach eigenen Angaben derzeit rund 1.400 Mitarbeiter in deutschen Büros: die Hälfte davon in der Deutschland-Zentrale in Hamburg, und jeweils mehrere Hundert im Entwicklungszentrum in München und in Frankfurt am Main.