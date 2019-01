dpa/Jan Woitas Audio: Antenne Brandenburg | 10.01.2019 | Dominik Lenz | Bild: dpa/Jan Woitas

Gutachten im Auftrag des BUND - Freiland-Legehennenanlagen in Brandenburg gesetzeswidrig

10.01.19 | 17:59 Uhr

Zu viele Tiere, zu viel Kot, zu viel Stickstoff: In Brandenburg werden jedes Jahr Freiland-Legehennenanlagen genehmigt, die laut geltendem Recht nicht betrieben werden dürften. Zu dem Ergebnis kommt ein wissenschaftliches Gutachten.



In Brandenburg verstößt das Landesumweltamt bei der Genehmigung von Freiland-Legehennenanlagen gegen geltendes Recht. Zu diesem Ergebnis kommen Juristen in einem Gutachten, das im Auftrag des BUND Brandenburg erstellt und am Donnerstagvormittag in Potsdam vorgestellt wurde [Link zur Mitteilung des BUND]. Demnach seien sämtliche bestehenden und geplanten Freilandanlagen in Brandenburg gesetzeswidrig, in denen bis zu 40.000 Tiere gehalten werden.

Fehlerhafte Genehmigungsverfahren

Der Kot der Tiere führe auf viel zu kleinen Auslaufarealen zu einem überhöhtem Nitrat- und Stickstoffeintrag und dadurch zu schädlichen Bodenveränderungen sowie Gefahren für das Grundwasser, sagte der Berliner Verwaltungsrechtler Tim Stähle im rbb. In dem Gutachten habe man sich auf Anlagen unter 40.000 Tiere konzentriert, weil das Gesetz vor der Genehmigung größerer Anlagen eine Bürgerbeteiligung vorschreibt. "Deshalb werden in Brandenburg so viele Standorte für knapp unter 40.000 Tiere beantragt und genehmigt", wie Stähle auf Nachfrage von rbb|24 sagte. Laut Stähle sei das vorliegende Gutachten auf der Basis neuer Forschungsergebnisse der Uni Kassel erstellt worden. Rechtswidrig sei demnach, dass Entscheidungen für den Bau neuer Anlagen vom zuständigen Landesumweltamt einfach durchgewunken würden. "Ob eine Legehennenanlage überhaupt so betrieben werden darf, wird im Grunde nicht geprüft", kritisiert Stähle.

Auswirkungen auf Boden und Wasser zu wenig berücksichtigt

In der Mark könnte das Gutachten laut BUND in Brandenburg nun Folgen für 20 bereits bestehende und acht geplante Anlagen haben. Gegen fünf weitere Betriebe laufen nach Klagen des BUND bereits Gerichtsverfahren. Das Landesumweltamt müsse sofort die Genehmigungspraxis umstellen, andernfalls werde man Klage einreichen, so Stähle. Der Abgeordnete Benjamin Raschke (Grüne) übte zudem scharfe Kritik am Brandenburger Agrarministerium. Dieses rolle den Großanlagen den roten Teppich aus und habe offenbar bislang zu wenig berücksichtigt, welche Auswirkungen Großanlagen auf Boden und Wasser haben. Raschke forderte eine Überprüfung aller genehmigten Anlagen. Das Ministerium war zunächst nicht zu einer Stellungnahme bereit.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 10.01.2019, 19:30 Uhr