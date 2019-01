Bild: imago/Marius Schwarz

Preise für Heu um 50 Prozent gestiegen - Heuschwund im Pferdestall

26.01.19 | 11:34 Uhr

Die Heu-Ernte 2018? Verdorrt. Viele Landwirte mit Tieren profitieren zwar von Dürrehilfen. Doch die gibt es nicht für Pferdehalter. Dabei ist Heu, das Hauptnahrungsmittel von Pferden, rar und nun annähernd so teuer wie Goldstaub. Von Sabine Priess

Wenn Bibi und Tina in den gleichnamigen Filmen auf ihren schicken Vollblütern Amadeus und Sabrina über Felder galoppieren, tun sie das oft auf den malerischen Heuwiesen der Mark. Denn Brandenburg ist erklärtermaßen Pferdeland. Mehr als 17.000 edle und nicht ganz so edle Rösser grasen auf den Wiesen in Berlin und Brandenburg, so das Amt für Statistik. Sie alle wollen neben Striegeleinheiten vor allen Dingen eines: Heu. Denn Heu ist nicht nur das Hauptfuttermittel für Rinder und Schafe, sondern auch für die empfindlichen Reittiere. Heu aber ist – durch die Dürre im vergangenen Sommer und die Nässe im Jahr zuvor – mehr als rar.

Heupreise sind um bis zu 50 Prozent gestiegen

Die Heupreise sind in der Folge um etwa 50 Prozent gestiegen. "Ich nehme derzeit für den Rundballen Heu 45 statt wie sonst 32 Euro", sagt der Templiner Futtelmittelhändler Sebastian Markhoff rbb|24. Damit sei er noch relativ günstig. "Ich habe schon von ganz anderen Preisen gehört."



Markhoff baut Heu an, das er dann an Tierhalter verkauft. Bis Februar habe er noch Heu vorrätig. "Dann ist bei mir Schluss für diese Saison", berichtet er. Das sei ungewöhnlich, denn normalerweise gehe man mit einem Restbestand in die neue Saison. Doch der fehle im Prinzip deutschlandweit.



Die diesjährige Ernte sei, das berichtet der Futtermittelhändler aus Brandenburg weiter, vor allem, was den zweiten Heuschnitt im Sommer betrifft "eine Katastrophe" gewesen. Denn nach der ersten Heuernte Anfang Juni, die noch recht durchschnittlich für ihn gewesen sei, sei "einfach nichts mehr gewachsen" wegen der Trockenheit. Und gute Aussichten für die nähere Zukunft sieht Markhoff auch nicht. Egal, wie sich der Sommer 2020 entwickle, viele Heuwiesen sind verbrannt und daher extrem pflegebedürftig. Da müsse nachgesäht und gedüngt werden, sagt Markhoff. Auch seien die Preise für Grassaat enorm gestiegen. Dass die Heupreise vorerst wieder sinken, sieht deshlab Markhoff nicht: "Da wird es keine Entspannung geben".

Pensionsstallbetreiber erhöhen Preise

So sieht das auch Ragna Michael, die gemeinsam mit ihrem Mann einen Pensionsstall für Pferde in Mittenwalde (Kreis Dahme-Spreewald) betreibt. Das Heu hierfür bauen die Michaels selbst an. Obwohl sie in diesem Jahr noch Glück hatten, was ihre eigene Heuernte betrifft, müssen sie dennoch die Preise für die Pferdehalter erhöhen. "Denn für alles drumherum, wie Futtermittel oder Mindestlöhne sind die Preise auch gestiegen", sagt Michael. Ähnlich geht es Jutta Klein, die einen Pferde-Pensionsstall in Güterfelde (Potsdam-Mittelmark), im Berliner Umland, betreibt. Noch verfüttere sie ein Kontingent Heu, das sie zu "alten Preisen" bekommen habe. "Doch wir haben den Kunden schon angekündigt, dass wir zum Frühjahr die Preise erhöhen werden". Und auch sie sagt: "Wenn die Heu-Preise erst einmal hochgehen, bleiben sie da im Regelfall auch".

Dürrehilfen gibt es nicht für Pferdehalter

Weder von den Dürrehilfen, die Bund und Länder gemeinsam aufgesetzt haben, noch von den Futtermittelhilfen des Landes kann Klein profitieren. "Wir sind zwar ein landwirtschaftlicher Betrieb und haben Ernteverluste durch die Trockenheit. Aber da die nicht als existenzbedrohend gelten, weil wir sie ja auf die Pferdehalter umlegen können, bekommen wir auch keine Dürrehilfen". Tatsächlich sind sowohl Dürre- als auch Futtermittelhilfen landwirtschaftlichen Unternehmen mit Nutztieren vorbehalten, "deren Geschäftstätigkeit die Primärproduktion pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse umfasst". Die Futterversorgung von "Rindern, Schafen und Schweinen" soll so trotz der widrigen Witterungsverhältnisse gesichert werden. Pferde – und ihre Halter – kommen hier nicht vor. Man habe die Grenze irgendwo ziehen müssen, bestätigt ein Sprecher des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft rbb|24, und hätte sich dabei auf die klassischen Nutztiere – zu denen Pferde nicht mehr gehörten – konzentriert.

Pferdehaltung wird merklich teurer

Für Pferdehalter heißt das, dass sich die Haltung ihres Tieres auf einen Schlag deutlich verteuern kann. Wer heute bei einem Einstellpreis von 300 Euro von seinem Stallbetreiber eine Preiserhöhung von 30 Euro erhält, zahlt zehn Prozent mehr, um seinen Vierbeiner satt zu bekommen. Aber pro Pferd werden auch sechs bis neun Kilogramm des grünen Goldstaubs verspeist – am Tag. Vorausgesetzt er wiegt etwa 350 Kilo, reicht so ein Rundballen Heu von Futterhändler Markhoff dann pro Pferd etwa sechs Wochen. Um mehr Pferde satt zu bekommen, muss ein Pensionsstallbesitzer entsprechend viele Heuballen heranschaffen und in entsprechend hohe finanzielle Vorlage gehen.