IG Metall kündigt Protest gegen Schließung von Infinera an

400 Mitarbeiter in Berlin betroffen

Der US-Konzern Infinera hat angekündigt, Ende September seinen Berliner Standort zu schließen. Wie die Gewerkschaft IG Metall berichtet, sollen davon in Berlin 400 Mitarbeiter betroffen sein. Infinera hatte den Technologiebetrieb erst vor vier Monaten gekauft.

In dem Unternehmen werden sogenannte Datenautobahnen gebaut, Übertragungssysteme per Glasfaserkabel. Birgit Dietze, die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin sprach angesichts der geplanten Schließung von einem "dreisten und rücksichtslosen Verhalten" der neuen Inhaber aus den USA. "Ihnen scheinen die Arbeitsplätze derjenigen, die dieses Knowhow aufgebaut haben, völlig egal zu sein." Die IG Metall kündigte an, gegen die geplante Schließung mobil machen zu wollen.