Interner Bericht: Ausstiegsdatum bleibt offen - Kohlekommission will umfangreiche Entschädigung für Betreiber

23.01.19 | 09:07 Uhr

Die Kohlekommission steht kurz vor dem Abschluss. Ein interner Bericht lässt nun erahnen, was das Expertengremium beschließen wird - unter anderem Entschädigungen für die Kraftwerksbetreiber. Nur ein Ausstiegsdatum wird nicht genannt.



Die Kohlekommission der Bundesregierung schlägt wegen des vorzeitigen Abschaltens von Kohlekraftwerken offenbar eine umfangreiche Entschädigung für die Betreiber vor. Das berichten die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters unter Berufung auf einen internen Bericht eines Kern-Teams der Kommission. Die Kohlekommission soll ihren Abschlussbericht am Freitag verabschieden - am 1. Februar soll er dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In dem Bericht, aus dem die Nachrichtenagenturen zitieren, heißt es demnach außerdem, industrielle und auch private Stromverbraucher sollten vor einem möglichen Preisanstieg geschützt werden. "Es ist ein Ausgleich zu schaffen, der Unternehmen und private Haushalte vom Strompreisanstieg entlastet, der durch die politisch beschleunigte Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung entsteht." Als Hebel zur Preiskontrolle sollen die Netzentgelte genutzt werden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Stromkosten. Die Kommission empfiehlt laut Entwurf, "eine Reduzierung der Übertragungsnetzentgelte in angemessener Höhe zu prüfen". Subventionen für energieintensive Unternehmen sollen Fortbestand haben und erweitert werden. Der Ausstieg soll im Einvernehmen mit der Energiewirtschaft umgesetzt werden, so der Bericht. Sollte es bis Mitte 2020 keine Einigung auf Entschädigungen geben, empfiehlt die Kommission demnach aber staatlichen Zwang.

Ausstiegsdatum offen - und abhängig von umfangreichen Prüfungen

Entschädigungen soll es dem Entwurf zufolge nicht nur für die erste Phase des Ausstiegs bis 2022 geben: "Die Kommission geht davon aus, dass in den Verhandlungen mit den Betreibern von Braunkohlekraftwerken die gesamte Planung bis 2030 einvernehmlich geregelt wird." Dies gelte auch für noch nicht fertiggestellte Kraftwerke, womit das Großkraftwerk Datteln (Nordrhein-Westfalen) von Uniper gemeint sein dürfte. Konkrete Entschädigungssummen werden nicht genannt. Sie könnten sich aber an den Beträgen orientieren, die vor einigen Jahren für Kraftwerke gezahlt wurden, die dann als Reserve dienten. Damals wurden rund 600 Millionen Euro pro Gigawatt Leistung gezahlt. Insgesamt sind noch Kohlekraftwerke mit etwa 43 Gigawatt am Netz. In dem Entwurf wird das Enddatum für den letzten Meiler noch offengelassen. Es wird aber als Option angeboten, Kraftwerke auch nach dem eigentlichen Ausstieg zur Sicherung der Versorgung noch in Reserve zu halten. In den Jahren 2023, 2026 und 2029 soll der Ausstieg "einer umfassenden Überprüfung durch ein unabhängiges Expertengremium" unterzogen werden, um gegebenenfalls nachzusteuern. Kontrolliert werden soll, wie der schrittweise Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Braun- und Steinkohle sich auf das Erreichen der Klimaziele, die Strompreise, die Sicherheit der Stromversorgung, Arbeitsplätze, Strukturwandel und regionale Wertschöpfung auswirkt. Mehr als ein Drittel des Stroms in Deutschland kommt aus Kohlekraftwerken.

Gezielte Ansiedlung von Jobs in Kohleregionen

In einem 194-seitigen Anhang werden zahlreiche Projektlisten der Bundesländer für die Strukturentwicklung aufgeführt, auch im Berichtsentwurf selbst spielt der Strukturwandel eine wesentliche Rolle. "Die Kommission hält es für sinnvoll und notwendig, für die Braunkohlereviere klare Zielgrößen für die Zahl der anzusiedelnden Arbeitsplätze in Behörden des Bundes und der Länder zu definieren. So wäre die Schaffung von insgesamt bis zu 5.000 neuen Arbeitsplätze durch den Bund in den nächsten zehn Jahren angemessen", heißt es dort. Es geht zum Beispiel um schnelles Internet, neue Verkehrswege wie Bahnstrecken oder die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen etwa der Max-Planck- und der Fraunhofer-Gesellschaft sowie Bundesbehörden. In einem Gesetz soll das Engagement des Bunds beim Strukturwandel verbindlich festgeschrieben werden.



In dem Entwurf wird außerdem an die Verantwortung der Bundesregierung appelliert, die die Strukturentwicklung in den Kohleregionen "kurz-, mittel- und langfristig" unterstützen solle. Dies sei "unerlässlich, um die Akzeptanz der Menschen in den Revieren für den Strukturwandelprozess zu stärken". Auf Druck vor allem der ostdeutschen Kohleländer Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt hatte die Kommission in die Verlängerung gehen müssen. Den Ministerpräsidenten war das Thema Strukturwandel nicht konkret genug angegangen worden.



In der 28-köpfigen Kohlekommission sitzen Wirtschaft, Arbeitnehmer, Klimaschützer und Wissenschaftler an einem Tisch. Sie soll aus Klimaschutzgründen einen Pfad zum Ausstieg aus der Kohle-Verstromung aufzeigen. Zudem soll sie Hilfsprogramme für die betroffenen Kohleregionen besonders im Rheinland und in der Lausitz erarbeiten. Umgesetzt werden muss das Programm von der Regierung.

