Abschlusserklärung Kohlekommission - Das wünscht sich die Lausitz für die Zeit nach der Kohle

24.01.19 | 06:28 Uhr

Damit die Lausitz nach dem Kohleausstieg nicht ausstirbt bedarf es Investitionen. Die Landesregierung hat eine lange Wunschliste an den Bund - einige Projekte werden im Abschlussbericht der Kohlekommissin bereits aufgeführt. Von Rico Herkner

Für die Lausitz war die Deutsche Einheit die Teilung: Der Kohle- und Energiebezirk Cottbus – bis dahin eine zusammenhängende Wirtschaftsregion - wurde administrativ drei Bundesländern zugeordnet: Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In der Region entwickelte sich wenig wirtschaftliche Dynamik, was sich auch an der Förderung des Bundes für private Investitionsvorhaben ablesen lässt: In den knapp dreißig Jahren seit der Einheit flossen nur 4,2 Milliarden Euro GRW-Mittel in die Lausitz, was vergleichsweise wenig ist. In Thüringen waren es im gleichen Zeitraum elf Milliarden Euro. Dort entstanden große Industriebetriebe wie die Lufthansa-Triebwerkswartung Arnstadt, die Batteriefertigung in Erfurt oder auch Carl Zeiss Jena. Während benachbarte Regionen wie Leipzig, Dresden und der Berliner Speckgürtel eine Eigendynamik entwickelten, blieb die Lausitz wirtschaftlich zurück.

Die Region schließt sich zusammen

2009 gründeten Unternehmer aus Brandenburg die Wirtschaftsinitiative Lausitz mit dem Ziel, einen Wirtschaftsraum Lausitz zu schaffen, der mit den Nachbarregionen gut vernetzt ist - mit mehr Forschung, mit einer besseren Infrastruktur und mit mehr Standort-Marketing. Sieben Jahre später gründete sich die Lausitzrunde – ein Bündnis brandenburgischer sowie sächsischer Landräte und Bürgermeister. Im gleichen Jahr fanden die Regierungschefs Brandenburgs und Sachsens zueinander. Seitdem stimmen sie sich fast wöchentlich über die Zukunft der Randregion ab.

Lausitz hat gigantischen Nachholbedarf

Und inzwischen ist allen klar, dass die Lausitz einen gigantischen Nachholbedarf hat. Seit 1990 gab es kein Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, keinen durchgängigen Neubau einer Bundesstraße, keinen Autobahn-Neubau, keine durchgängige Modernisierung einer Bahnstrecke, kein Forschungszentrum und keine Bundesbehörde. Das besagt die Bilanz der Wirtschaftswissenschaftler vom ifo-Institut in Dresden.

Drei Jahre lang analysierten Politik und Wirtschaft die Defizite der Region und schrieben Projektlisten. Um die Umsetzung dieser Listen kämpft jetzt die Landesregierung bei der Bundesregierung: Rund 40 Milliarden Euro an Hilfen allein für die Lausitz stehen im Raum. Dabei fordern Kommunal- und Landespolitik vor allem die gesetzliche Verbindlichkeit möglicher Projektzusagen ein – nämlich entsprechende Staatsverträge mit dem Bund, damit Zusagen notfalls eingeklagt werden können. Diese stehen bislang jedoch aus. Die Vorschläge lauten folgendermaßen:

Verkehrsprojekte Im Abschlussbericht der Kohlekommission geplante Projekte - Geschwindigkeitserhöhung (160kmh) auf den Bahnstrecken Dresden-Görlitz (Planungsstart 2019), Cottbus-Dresden, Cottbus-Leipzig

- A13 Spreewalddreieck-Schönefelder Kreuz (sechsstreifiger Ausbau)

Noch ausstehende Verkehrsprojekte - Hochgeschwindigkeits-Bahntrasse Berlin-Cottbus-Görlitz

- Wiederherstellung Zweigleisigkeit Bahn Lübbenau-Cottbus (Planung läuft, Sofortprogramm Landesregierung)

- Elektrifizierung Bahn Cottbus-Görlitz (Planungsstart 2019)

- Elektrifizierung Bahn Dresden-Görlitz (Planungsstart 2019)

- Elektrifizierung Bahn (Senftenberg)-Hosena-Kamenz-Dresden

- Elektrifizierung Bahn Cottbus-Forst

- Umlandbahn Cottbus (Umwidmung von Kohlebahntrassen)

- Netzausbau und fahrerloser Betrieb Straßenbahn Cottbus

- Wasserstoff-Stadtbusverkehr Cottbus (Sofortprogramm Landesregierung)

- B169 Cottbus-Ruhland-Torgau-Leipzig (dreistreifiger Ausbau /Projekt in der Umsetzung)

- B178n (Liberec/CZ)-Zittau-Cottbus (Machbarkeitsstudie bis Mai 2019)

- östliche und westliche Umfahrung Cottbus

- MILAU-Straßen-Projekt: Halle-Leipzig-Torgau-Cottbus Weißwasser (Machbarkeitsstudie bis Ende 2019)

- A4 Dresden-Görlitz (sechsstreifiger Ausbau)

- Wiederherstellung Zweigleisigkeit Cottbus-Görlitz

- durchgängige Zweigleisigkeit Cottbus-Dresden

Industrieansiedlungen Im Abschlussbericht geplante Projekte Batteriefertigung: Die Lausitz strebt eine komplette Wertschöpfungskette in der Fertigung von Autobatterien an: Von der Forschung über Rohstoffverarbeitung und Fertigung bis zur Vermarktung kompletter Batteriesätze. Die Bundesregierung und die Europäische Union stellen dafür mehr als eine Milliarde Euro an Fördermitteln in Aussicht. Industrie-Konsortien wie VW, Varta und Ford wollen sich noch im ersten Halbjahr 2019 zu ihrem Engagement in Deutschland erklären – die Bundesregierung drängt darauf, dass sie sich in der Lausitz ansiedeln. Im sächsischen Erzgebirge bei Zinnwald lagern umfangreiche Lithium-Vorräte, die zur Batterieherstellung benötigt werden. Diese könnten nach Vorstellung der dortigen Bergbaubetreiber im brandenburgischen Schwarzheide aufbereitet werden. Zudem ist Schwarzheide für BASF schon bald das mögliche Zentrum der weltweiten BASF-Batteriechemie-Sparte - Pläne dafür hat der Chemiegigant bereits erarbeitet. Die Verarbeitung der Zellen zu kompletten Batteriesätzen erfolgt dann in Batteriefabriken. Eine davon – die Accumotive Kamenz – steht bereits in der Lausitz und zählt 1.000 Mitarbeiter. - Logistik-Zentren (Schipkau, Schwarze Pumpe – Sofortprogramm Landesregierung)

- Start up – Ausgründungen BTU Cottbus-Senftenberg (Sofortprogramm Landesreg.)

- Tourismus (u.a. Ausdehnung Lausitzer Seenland)

- Wasserstoffkompetenz-Zentrum Spremberg

Noch ausstehende Projekte - Umprofilierung des Bergbauunternehmens LEAG zu einem Technologiekonzern im Energiebereich

- Zweite Papierfabrik Schwarze Pumpe (im Bau)

Im Bereich der Forschung braucht Cottbus mindestens 1.500 bis 2.000 Wissenschaftler, um als internationaler Forschungsstandort punkten zu können, davon geht Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach aus. Viele Projekte sind in Vorbereitung, andere noch in der Abstimmung.

Forschung Im Abschlussbericht geplante Projekte - Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme, Standort Cottbus (2018)

- Gesundheits-Campus Senftenberg (450 Millionen Euro – Sofortprogramm Landesregierung)

Noch ausstehende Projekte - Bundesinstitut für Klimaschutz Cottbus (Gründung 2019)

- Ausbau DEKRA-Technology-Centre für autonomes Fahren in Klettwitz (2019)

- Die Bundesregierung will ein Fraunhofer-Institut für Speichertechnologien mit dem Doppelstandort Cottbus/Görlitz in der Lausitz ansiedeln. Ein entsprechender Passus ist im Koalitionsvertrag zu finden. Das Institut soll sich unter anderem der Batterieentwicklung widmen. Langfristiges Ziel der Politik ist eine länderübergreifende Stiftung für die Pücklerschen Anlagen in Bad Muskau (Sachsen) und in Cottbus-Branitz (Brandenburg). Voraussetzung dafür ist jedoch der Welterbe-Status für Schloss und Park Branitz. Dieser steht noch aus.

Öffentlicher Personennahverkehr - weiche Standortfaktoren

Die Lausitzrunde strebt die Gründung eines Lausitzer Verkehrsverbundes an. Er soll die Nahverkehrsangebote länderübergreifend in Brandenburg und Sachsen bestellen und aufeinander abstimmen. Ein Tarifübergang zum heutigen VBB und VVO (Verkehrsverbund Oberelbe) soll dabei problemlos mit nur einem Ticket zum günstigsten Preis möglich sein. Als Vorbild gelten die seit Fahrplanwechsel durchgehenden Tickets zwischen Berlin und Brandenburg und Ostsachsen. Sie ermöglichen die Nutzung aller Öffentlichen Nahverkehrsangebote mit nur einem Fahrschein zum günstigsten Tarif im jeweiligen Verkehrsverbund.

Auch Bundesbehörden sollen in die Lausitz ziehen

Nach Informationen des rbb strebt das Bundesverkehrsministerium die Ansiedlung des privaten Maut-Betreibers Eventim/Kapsch in der Lausitz an. Aus Sicht von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) werde die neue Gesellschaft ihren Sitz in einer "strukturschwachen Region in Ostdeutschland" haben. Der interne Druck im Bundeskabinett, dass die Lausitz den Zuschlag erhält, ist nach rbb-Informationen groß. Weitere Bundesbehörden für die Lausitz stehen zur Diskussion. Wirtschaftsminister Peter Altmaier drängt dabei auf die Gründung beziehungsweise den Umzug von bundeseigenen Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen.

Die Bundeswehr solle zwei Bataillone in neuen Kasernen in der Lausitz stationieren - so der Vorschlag von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Als künftige Bundeswehrstandorte schlägt er Weißwasser (Sachsen) und Spremberg (Brandenburg) vor.

Fortschritt durch Digitalisierung

Nach einem Beschluss des Bundestags soll die Lausitz Modellregion für den 5G-Mobilfunk werden und damit flächendeckend mit 5G-Mobilfunk versorgt werden. Ob die Lizenzen wie geplant im Frühjahr 2019 versteigert werden können, ist allerdings noch nicht klar. Denn eine Reihe von Betreibern klagen derzeit gegen die Vergabebedingungen und Auflagen, die die Bundesnetzagentur damit verbunden hat. Außerdem soll das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus digitales Leitkrankenhaus in Deutschland werden. Auch die Stadtverwaltung Cottbus soll bis 2025 mittels Bürgercards und Bürger-Konten digitalisiert werden. Die beiden letztgenannten Punkte sollen aus dem Sofortprogramm finanziert werden, das die Landesregierung für die Lausitz aufgelegt hat. Darin sind 33 Projekte genannt.

Attraktivität der Region steigern

Wohnen in moderner Architektur zu bezahlbaren Preisen. Das wollen viele Lausitzer Kommunen den gestressten Großstädtern in Berlin, Dresden und Leipzig bieten. Hamburger Architekten arbeiten bereits am Entwurf einer Gartenstadt am Cottbuser Ostsee für tausende neue Einwohner. Damit Berliner anbeißen, soll die Bahn spätestens in zehn Jahren im 20 Minuten-Takt zwischen Berlin und Cottbus pendeln, so die die Planung im brandenburgischen Infrastrukturministerium. Geplante Reisezeit zwischen Berlin und Cottbus: 40 Minuten. Auch Tschechien drängt nun auf die Verlängerung der ICE-Strecke Berlin-Cottbus-Görlitz weiter nach Liberec. Die Landkreise Görlitz und Liberec haben entsprechendes Papier unterschrieben.

Weitere Projekte sind bereits fest im Landeshaushalt als Sofortprogramm eingeplant – dafür werden Gelder verwendet, die der Bund den Kohleländern als Soforthilfe zugesagt hat. Geplant sind unter anderem der Bau einer Mehrzweckhalle in Cottbus für 5.000 Zuschauer, die Schaffung besserer Bedingungen für Unternehmensgründungen und die Ansiedlung von Bundesverbänden aus der Wirtschaft.

