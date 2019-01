Bild: Patrick Pleul/dpa

Umweltverbände kritisieren Kohle-Entschädigungen - "Erst die Leistung, dann die Bezahlung"

23.01.19 | 18:01 Uhr

Noch immer hat die Kohlekommission kein Datum für den Kohleausstieg genannt - doch die Energiekonzerne können bereits mit Milliarden-Entschädigungen rechnen. Kritik kommt von den Umweltverbänden. Sie fordern die schnelle Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten.



Mehrere Umweltschutzorganisationen haben Kritik an den Plänen der Kohlekommission geübt. Die will, laut einem vorzeitig bekanntgewordenen Bericht, Energieerzeuger entschädigen, wenn diese Kohlekraftwerke abschalten. Ein Datum für den Kohleausstieg wird in dem Bericht hingegen nicht festgelegt.



Greenpeace: Beim Klimaschutz keine "faulen Kompromisse"

Über den Bericht soll beim nächsten Treffen der Kommission am Freitag abgestimmt werden. Die Umweltorganisation Greenpeace, die der Kommission ebenfalls angehört, rechnet mit harten Diskussionen. "Wir werden sicher sehr lange sitzen", sagte Geschäftsführer Martin Kaiser am Mittwoch. Es gebe eine 50:50-Chance, dass die Kommission wie angestrebt am Freitag ihre Arbeit abschließen kann, fuhr er fort. Die "entscheidende Frage" werde nun der Klimaschutz sein, sagte Kaiser. "Wir können nicht Milliarden von Steuergeldern legitimieren, wenn der Klimaschutz nicht ernstgenommen wird." Dabei dürften "keine faulen Kompromisse" gemacht werden.

Umwelthilfe kritisiert Milliardenwünsche der Industrie

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), kritisierte, dass die Ministerpräsidenten der Kohleländer bereits Hilfszusagen in Milliardenhöhe erhalten hätten. "Dabei ist vor Abschluss der Beratungen in der Kommission völlig unklar, ob und in welchem Umfang überhaupt Kohlekraftwerke abgeschaltet werden." Tatsächlich müsse die Kohlekommission nun aber Klarheit schaffen, so Müller-Kraenner. "Um die Lücke zum Klimaziel 2020 soweit wie möglich zu schließen, müssen kurzfristig mindestens zehn Gigawatt Kohlekapazität stillgelegt werden." "Bald hat jeder Industrieverband seinen eigenen Wunschzettel für Milliardenzahlungen abgegeben", sagte Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz der Deutschen Umwelthilfe. "Dabei muss auch in der Kohlekommission gelten, was für jeden Handwerker gilt: Erst die Leistung, dann die Bezahlung. Deshalb muss jetzt schnell Klarheit herrschen, welche Kraftwerke für den Klimaschutz stillgelegt werden."



Intensive Debatte um Ausstiegsdatum erwartet

Am Mittwoch war ein Entwurf des Abschlussberichts der Kohlekommission bekannt geworden. Demnach empfiehlt das Gremium, Verbraucher und Unternehmen vor höheren Strompreisen wegen des Kohleausstiegs zu schützen. Wann genau das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen soll, wird in dem Entwurf weiter offen gelassen. Um das Enddatum werde es am Freitag "sicher eine weitere sehr intensive Debatte geben", sagte Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser der Nachrichtenagentur AFP.



Außerdem kritisierte er das Bekanntwerden des Entwurfs, bevor sich die Kommission am Freitag treffen will. "Eine Arbeit in Vertraulichkeit war sehr schwer möglich", sagte Kaiser über die aus Vertretern von Politik, Industrie, Gewerkschaften, Wissenschaft und Umweltverbänden bestehende Kommission. Die Vertraulichkeit von Infos und Papieren sei "durchgehend ein Problem" gewesen - im Laufe der Zeit habe es darüber aber ein besseres Verständnis gegeben.



