Zukunft von Lufthansa-Technik in Berlin ist ungewiss

Die Zukunft des Lufthansa-Technik-Standorts Berlin mit gut 400 Beschäftigten ist ungewiss. "Wir passen unsere Geschäftsgrundlagen gerade an die Unwägbarkeiten rund um den Flughafen an", sagte ein Sprecher am Montag nur. Der neue Hauptstadtflughafen soll nach mehreren geplatzten Terminen im Oktober nächsten Jahres eröffnen und dann weiter ausgebaut werden.