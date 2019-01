Bisher hatte sich Spohr öffentlich immer dafür ausgesprochen, den Flugverkehr in Berlin künftig am BER zu konzentrieren. Bereits vergangenen März sorgte eine Aussage von Thorsten Dirks, Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings, für Schlagzeilen. Auf einer Veranstaltung hatte Dirks zu anderen Managern über den künftigen Flughafen gesagt: "Meine Prognose ist: Das Ding wird abgerissen und neu gebaut".

In den vergangenen Jahren hatte die Lufthansa ihr Angebot an Direktflügen ab Berlin stark zurückgefahren. Wer mit dem Konzern ab Berlin fliegen will, muss in den meisten Fällen in Frankfurt am Main oder München umsteigen. Eine Langstreckenverbindung nach New York, die nach dem Aus der Air Berlin eingeführt worden war, strich der Konzern bereits wenige Monate später wieder.