Der Brandenburger Pharmahändler Lunapharm verliert dauerhaft die Herstellungs- und Großhandelserlaubnis. Der Händler habe "in schwerwiegender Weise gegen arzneimittelrechtliche Vorgaben verstoßen", heißt es vom Gesundheitsministerium.

Nach dem Skandal um illegalen Medikamentenhandel entzieht das Brandenburger Gesundheitsministerium dem Pharmahändler Lunapharm dauerhaft die Herstellungs- und Großhandelserlaubnis. In dem Bescheid, der dem ARD-Politikmagazin "Kontraste" exklusiv vorliegt, heißt es: "Die Lunapharm Deutschland GmbH hat in quantitativer wie qualitativer Hinsicht kontinuierlich über einen langen Zeitraum und in schwerwiegender Weise gegen arzneimittelrechtliche Vorgaben verstoßen."