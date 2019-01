Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, ist optimistisch, dass der Verkauf der Wohnungen in der Karl-Marx-Allee an die Deutsche Wohnen verhindert werden kann.



Etwa 70 Prozent der Mieter seien bereit, sich an dem komplizierten Verfahren zu beteiligen, sagte Schmidt am Mittwoch im rbb. Das reiche aus, denn es müssten mehr als 25 Prozent sein, die teilnehmen.

Die Mieter sollen formal ihre Wohnungen kaufen, um sie dann direkt an die landeseigene Wohngenossenschaft Gewobag weiterzuverkaufen. Ein Mieterbevollmächtigter soll die Geschäfte abwickeln. Keiner der Mieter müsse einen Kredit aufnehmen, betonte Schmidt.