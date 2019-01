Streiks sorgten für lange Schlangen an Berliner Flughäfen

Sicherheitspersonal streikte am Morgen

Knapp 60 Flüge sind am Montag an den Berliner Flughäfen gestrichen worden - noch immer müssen Reisende mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Hunderte Sicherheitsleute waren am Morgen im Ausstand - und es wird wohl nicht der letzte Streik gewesen sein.