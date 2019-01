dpa-Archivbild/Jörg Carstensen Audio: Inforadio | 05.01.2018 | Johannes Frewel | Bild: dpa-Archivbild/Jörg Carstensen

Montag ab 5.00 Uhr - Verdi kündigt Warnstreiks an Berliner Flughäfen an

05.01.19 | 14:58 Uhr

Im Tarifstreit zwischen Luftfahrtbranche und Gewerkschaften wird der Ton rauer: Verdi hat das Sicherheitspersonal an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel für Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind davon vor allem Flüge am Morgen.



Flugreisende müssen sich am Montag an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld auf Verzögerungen und Einschränkungen einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Sicherheitspersonals zu einem bis zu vierstündigen Warnstreik auf. Die Aktion soll am Montagmorgen um 05.00 Uhr beginnen. Die Angestellten der Sicherheitsfirmen kontrollieren etwa Bordkarten, Passagiere und Fracht. Ohne diese Kontrollen darf kein Flieger abheben. Das bedeutet massive Beeinträchtigungen bei der Abfertigung. Auch nach dem Ende des Warnstreiks wird es voraussichtlich Stunden dauern, bis der Flugverkehr wieder normal läuft. Alle Passagiere sollten sich vor der Anreise bei ihrer Airline zur Lage informieren, hieß es bei der Flughafengesellschaft. Auf den beiden Berliner Flughäfen sind laut der Gewerkschaft rund 3.000 Beschäftigte bei privaten Sicherheitsfirmen angestellt.

Mehr zum Thema dpa 22 Millionen Fluggäste im Jahr 2018 - Flughafen Tegel verzeichnet neuen Passagierrekord

Verdi: Arbeitgeberangebot ist "völlig unzureichend"

Hintergrund des Warnstreiks sind die bislang ergebnislosen bundesweiten Tarifverhandlungen zwischen dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) und Verdi. Mit dem Warnstreik solle "ein erstes Signal" an die Arbeitgeber gesendet werden, ein verhandlungsfähiges Angebot für die rund 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen vorzulegen, erklärte Verdi am Samstag. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen habe auch in der vierten Verhandlungsrunde vor Weihnachten "ein völlig unzureichendes Angebot" vorgelegt. "Der regionale Tarifvertrag sieht einen Stundenlohn von 17,12 Euro vor, die Verdi-Forderung ist 20 Euro“, sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann dem rbb . "Aber da sind beide Seiten noch sehr weit voneinander entfernt."

Arbeitgeber: Verdi-Forderung bedeutet bis zu 55 Prozent mehr Geld

Verdi drohte mit einer Ausweitung des Streiks. "Weitere Arbeitskämpfe auch an anderen deutschen Flughäfen sind nicht ausgeschlossen", hieß es. Die Ferienzeit der einzelnen Bundesländer sollten dabei jedoch berücksichtigt werden. Am 23. Januar sollen die Verhandlungen in Berlin fortgesetzt werden. Nach den letzten Gesprächen hatte Rainer Friebertshäuser, Leiter der Tarifkommission auf Arbeitgeberseite, gesagt: "Verdi will scheinbar keinen Tarifvertrag verhandeln, sondern lieber streiken." Nach seiner Darstellung habe die Gewerkschaft stur an der Forderung nach einem bundesweit einheitlichen Stundenlohn von 20 Euro festgehalten. Das würde in einzelnen Tarifgebieten bis zu 55 Prozent mehr Geld bedeuten. Die Arbeitgeber hätten 2 bis 8,1 Prozent pro Jahr angeboten.

Sendung: rbb UM6, 05.01.2018, 18:00 Uhr