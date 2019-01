So braucht Brandenburg bis 2030 gut 12.000 neue Lehrer und ohne Seiteneinsteiger wird das nicht zu schaffen sein. Auch die Polizei wird nach Jahren des Abbaus wieder aufgestockt, die Fachhochschule in Oranienburg bildet rekordverdächtig aus und jüngst mahnte der Landesrechnungshof eine Aufwertung des Gerichtsvollzieherberufs an, um hier überhaupt noch Personen zu finden, die Lust haben diesen Dienst zu erfüllen. Auf Dauer wird es ohne eine deutlich bessere Bezahlung nicht gehen, mahnen die Gewerkschaften. Der Öffentliche Dienst der Länder werde andernfalls weiter ausbluten.

In der Berliner Verwaltung waren laut Angaben des Senats Ende des vergangenen Jahres 3.885 Stellen unbesetzt. Was zwar nur rund 3,5 Prozent aller Stellen in der gesamten Verwaltung entspricht - aber die Fachkräfte fehlen oft dort, wo sie besonders dringend gebraucht werden. Sozialpädagogen bei Jugendämtern, Polizisten oder Bauingenieure. Und Ärzte in Gesundheitsämtern - laut Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) wird die Lücke immer größer.



Die Gewerkschaft Verdi verteidigt die Forderung nach sechs Prozent mehr Geld auch mit dem Argument, dass der Öffentliche Dienst nicht noch mehr Fachkräfte an die freie Wirtschaft verlieren soll. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), der die Verhandlungen für die Tarifgemeinschaft der Länder führen wird, hat die Forderungen der Gewerkschaften derweil als "überzogen" zurückgewiesen, sie hätten Kosten in Milliardenhöhe zur Folge. Er erwarte "schwierige Verhandlungen", so Kollatz.