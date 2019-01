Wer sehen möchte, was Berlins Straßen ab dem Frühjahr droht, muss den Instagram-Kanal "Scooters Behaving Badly" abonnieren. Die "sich schlecht benehmenden Roller" werden von Kindern umgekippt, von Brücken geworfen oder in tragische Verkehrsunfälle verwickelt. Seit einem Jahr in den USA, seit Monaten auch in Paris, Wien oder Tel Aviv - und bald auch in Berlin: Die elektrischen Roller kommen.

Mögliche Anbieter von Sharing-Diensten haben sich längst in Stellung gebracht. Nicht nur die Nutzung an sich mit entsprechenden Gebühren ist ein lukratives Geschäft, sondern auch die Erfassung der Bewegungsdaten. In der Tech-Szene werden acht mögliche Anbieter eines Roller-Sharings in Berlin gehandelt. Auf Anfrage von rbb|24 antworten fünf von ihnen. Zwar will sich keiner auf einen Startpunkt festlegen und jeder erstmal die Zulassung durch den Bund abwarten. Aber alle fünf machen deutlich, dass sie großes Interesse an einem Markt-Einstieg in Berlin haben.

Mit dabei sind die beiden US-Marktriesen Bird und Lime. Lime bietet in Berlin bereits Fahrräder an und hat dadurch einen Startvorteil. Die Firma will den teils schlechten Ruf in den USA hierzulande mit zahlreichen Innovationen aufbessern. Neue Generationen des eingesetzten Rollers wurden entwickelt, die vor allem länger haltbar sein sollen. Anfangs brachen Roller schon mal mitten in der Fahrt auseinander. Oder die Bremsen setzten aus - Nutzer verletzten sich daraufhin schwer, weil sie bei voller Fahrt vom Roller springen mussten.

Lime investierte zudem kürzlich nach eigenen Angaben drei Millionen US-Doller in eine Kampagne zur verantwortlichen Nutzung der Roller. Dazu gehören Anregungen zum Helmtragen oder eine Freischaltung des Services nur nach Betrachten eines Tutorials. Auch künstliche Intelligenz soll nun zum Einsatz kommen, so dass automatisch erkannt wird, wenn Roller zum Beispiel mitten auf einem Gehweg abgestellt werden. Dazu müssen Nutzer ein Foto vom abgestellten Fahrzeug machen, erst dann wird die Fahrt beendet.

Während Lime all diese Bemühungen um eine verträgliche Roller-Nutzung sehr offen mitteilt und um Verständnis wirbt, hält sich Bird sehr bedeckt: Man bereite sich für eine Markteinführung in Deutschland vor, aber Details könne man nicht nennen.