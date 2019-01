Verdi kündigt Warnstreik am Frankfurter Flughafen an

Sicherheitspersonal streikt am Dienstag

Die Streik-Aktionen des Sicherheitspersonals der Flughäfen gehen weiter: Am Dienstag nimmt sich Verdi den größten deutschen Airport vor - was zwangsläufig Auswirkungen auch auf Berlin haben wird.

Am Flughafen in Frankfurt (Main) wird das Sicherheitspersonal am kommenden Dienstag (15.1.) die Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft Verdi rief die Sicherheitsleute im laufenden Tarifkonflikt für 2.00 bis 20.00 Uhr zu einem Warnstreik auf, wie ein Sprecher am Freitag in Berlin mitteilte. Es sei außerdem nicht auszuschließen, dass weitere Flughäfen in den Warnstreik einbezogen werden.

Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Wie stark sich der Warnstreik auf die Berliner Flughäfen auswirkt, ist zur Zeit noch nicht bekannt. Erfahrungsmäß sind die Folgen eines Streiks am größten deutschen Airport aber auch an anderen Flughäfen deutlich zu spüren.