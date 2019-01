Bild: dpa/Kahnert

Warnstreiks an acht Flughäfen - Mehr als 100 Flugausfälle in Berlin-Tegel erwartet

14.01.19 | 16:20 Uhr

An insgesamt acht deutschen Flughäfen ist das Sicherheitspersonal am Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Die Berliner Flughäfen sind zwar nicht darunter, Fluggäste müssen sich trotzdem auf Ausfälle und Verspätungen einstellen - zumindest in Tegel.

Am Berliner Flughafen Tegel wird es wegen Warnstreiks an acht anderen deutschen Airports am Dienstag (15. Januar) erneut zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Für Schönefeld werden dagegen keine Einschränkungen erwartet. Betroffen seien Flüge von und zu den Flughäfen Frankfurt/Main und München, wie die Flughafengesellschaft (FBB) am Montag mitteilte. Es handelt sich um 110 Verbindungen, die betroffen sein könnten. Zwischen Frankfurt und Tegel wurden bereits 16 Flüge gestrichen.

Passagiere werden laut FBB gebeten, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Fluggesellschaft über den Flugstatus zu informieren [berlin-airport.de].



Warnstreiks an acht Flughäfen

Die Gewerkschaft Verdi hatte das Sicherheitspersonal an acht Flughäfen für Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Neben Frankfurt und München soll in Hamburg, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt die Arbeit ruhen. Nach Einschätzung des Flughafenverbands ADV werden rund 220.000 Passagiere von den Folgen des Warnstreiks betroffen sein. ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel warf der Gewerkschaft vor, die "Streiks bis zum Exzess auszudehnen". Er fügte hinzu: "Mir fehlt jedes Verständnis dafür, dass Verdi die Streiks auf dem Rücken der Reisenden, der Fluggesellschaften und der Flughäfen austrägt."



Verdi: Kein "verhandlungsfähiges Angebot"

Der erneute Streikaufruf sei notwendig geworden, weil der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) "weder auf das starke Signal der Beschäftigten durch die Warnstreiks in Berlin-Tegel und Schönefeld am vergangenen Montag noch auf die Warnstreiks in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart am vergangenen Donnerstag mit einem verhandlungsfähigen Angebot reagiert" habe, sagte Verdi-Verhandlungsführer Benjamin Roscher. Wegen des Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den drei Flughäfen Köln-Bonn, Düsseldorf und Stuttgart wurden mehr als 600 Flüge gestrichen worden. Zehntausende Passagiere waren betroffen. Auch an den Berliner Flughäfen fielen zahlreiche Flüge aus. Am vergangenen Montag hatte das Sicherheitspersonal an den beiden Berliner Flughäfen die Arbeit niedergelegt.



Lohn von einheitlich 20 Euro pro Stunde gefordert

Anlass ist der laufende Tarifkonflikt, in dem die Gewerkschaften für die bundesweit 23.000 Beschäftigten im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle an den Flughäfen eine einheitliche Bezahlung fordern. Verdi verlangt für die Beschäftigten 20 Euro pro Stunde. Das wäre ein Plus im teilweise hohen zweistelligen Prozentbereich - derzeit ist die Bezahlung je nach Region und Tätigkeit unterschiedlich. Die Arbeitgeber halten das für unrealistisch, sie bieten nach eigener Darstellung ein Plus von bis zu 6,4 Prozent.

