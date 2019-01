Fiege übernimmt Zalando-Standort in Brieselang

Der Zalando-Standort in Brieselang (Havelland) wird zum 1. April von dem Logistikanbieter Fiege (Greven/Westfalen) übernommen. Künftig sollen dort Logistikdienstleistungen für mehrere Auftraggeber abgewickelt werden, darunter auch für Zalando, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Mit dem Konzept werde eine Zukunft für den Standort eröffnet, die es vorher so nicht gegeben hätte, sagte Christoph Mangelmans, Managing Director Fashion Online Retail bei Fiege.