Audio: Inforadio | 14.02.2019

BVG-Gehälter auch im Bundesvergleich niedrig - U-Bahn-Fahrer verdienen 900 Euro weniger als S-Bahn-Fahrer

14.02.19 | 06:31 Uhr

Die Wut bei den BVG-Beschäftigten ist vor dem Streik am Freitag groß: Fast nirgendwo in Deutschland verdienen Fahrer so schlecht wie in der Hauptstadt. Und die Gehaltslücke zu den Berliner S-Bahnfahrern ist sogar noch größer. Von Robin Avram

Im Jahr 2005 setzte der damalige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin den BVG-Beschäftigten die Pistole auf die Brust: Entweder sie akzeptieren eine deutlich schlechtere Bezahlung – oder das Land verkauft das Verkehrs-Unternehmen an Investoren. "Wir hatten die Wahl zwischen Pest und Cholera", erzählt Verdi-BVG-Sekretär Jeremy Arndt. Betriebsrat und Gewerkschaft gaben schließlich nach.

Die Auswirkungen dieser "Sparen, bis es quietscht"-Politik spüren die rund 14.500 BVG-Mitarbeiter noch heute. Denn während der Tarifvertrag der Berliner Landesbediensteten 2017 wieder an den bundesweit geltenden Tarifvertrag angeglichen wurde, gilt das "Sarrazin-Tarifwerk" weiterhin für die Berliner Tram-, Bus- und U-Bahnfahrer. In Zahlen ausgedrückt: Während ein U-Bahn- Bus- oder Tramfahrer mit zehn Jahren Berufserfahrung in Nordrhein-Westfalen rund 2.700 Euro im Monat verdient und in Bayern sogar rund 2.830 Euro, sind es in Berlin gerade einmal 2.270 Euro. Obwohl der Berliner Busfahrer in der Stadt des Mietenwahnsinns und der proppevollen Busse lebt - während sein Kollege in NRW vielleicht einen Bus der "Vestische Straßenbahnen" durch das beschauliche Oer-Erkenschwick gondelt und 350 Euro nettokalt für seine 3-Zimmer-Wohnung zahlt.



Die Folgen der Niedriglöhne spüren längst auch die Kunden

"Ich bin gerne bei der BVG. Aber wenn es bei diesem Hungergehalt bleibt, sehe ich hier keine Zukunft mehr", klagte Tramfahrer Philipp kürzlich in der rbb-Abendschau. "Wir haben Fahrer die aufstocken müssen, weil das Geld sonst nicht zum Leben reicht", sagt Verdi-Mann Jeremy Arndt.

Die Folgen dieses politisch gewollten Sparkurses spüren längst auch die Kunden. Dem Unternehmen fehlen hunderte Fahrer, der Krankenstand ist enorm hoch. Im vergangenen Winter fielen fünfmal mehr Straßenbahnen aus als noch ein Jahr zuvor. Auch bei der U-Bahn haben sich die Ausfälle vervielfacht. Das liegt zwar auch am überalterten Fuhrpark - aber die BVG hat große Probleme, offene Stellen zu besetzen. Zeitweilig reaktivierte das Unternehmen schon Pensionäre, die sich als Aushilfs-Busfahrer ihre schmale Rente aufbesserten.

Besonders bitter für die BVG-Fahrer: Nicht nur in NRW oder Bayern würden sie besser verdienen. Der Gehaltsunterschied zu den Fahrern der Berliner S-Bahn ist sogar noch größer. Wer zur S-Bahn wechselt, kann auf einen Schlag 930 Euro mehr verdienen - pro Monat.



Die S-Bahn musste sich nicht dem Spar-Diktat unterwerfen

Haben die S-Bahn-Fahrer einen so viel anspruchsvolleren Job, der diesen Gehaltsunterschied von fast 30 Prozent rechtfertigen würde? "Das kann man eigentlich nicht sagen, U-Bahn-Fahren ist genauso anspruchsvoll wie S-Bahn-Fahren." Sagt nicht etwa Verdi - sondern Mathias Präg von der Berliner Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die EVG hat die vergleichsweise guten Gehälter für die Berliner S-Bahnfahrer herausgeholt. Ein wichtiger Grund für den Lohn-Unterschied: Während sich die BVG als Landes-Unternehmen dem Sarrazinischen Spar-Diktat unterwerfen musste, ist die Berliner S-Bahn eine Tochter des Bundes-Unternehmens Deutsche Bahn. Die Abschlüsse der schlagkräften Bahn-Gewerkschaften EVG und GDL kommen deshalb auch den S-Bahnern zugute.



"Im Nachhinein waren wir zu zahm"

Und doch muss sich Verdi angesichts der Niedrig-Löhne bei der BVG fragen lassen, ob man in der Vergangenheit nicht zu zahm war. Der letzte Streik bei der BVG ist sieben Jahre her. Bei der letzten Tarifrunde im Jahr 2016 akzeptierte man das Angebot der BVG in Höhe von 2,5 Prozent - ohne auf die Straße zu gehen. "Im Nachhinein muss man sagen, dass unsere Einschätzung damals falsch war", gibt sich Arndts selbstkritisch. In anderen Berliner Branchen habe Verdi danach ein viel deutlicheres Lohnplus heraus holen können. All das sind Erklärungen dafür, warum die Streik-Bereitschaft der BVG-Beschäftigten am Freitag hoch sein dürfte. Ein weiteres Mal wollen sich Tramfahrer Philip und seine Kollegen nicht abspeisen lassen. Für unseren Beispielfahrer soll unterm Strich ein monatliches Plus von rund 220 Euro herauskommen, sagt Arndt. Für die BVG-Kunden bedeutet das allerdings keine guten Nachrichten: "Denkbar wären auch längere Streiks - auch wenn wir ein bißchen aus der Übung sind", warnte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann am Dienstag in der rbb-Abendschau schonmal vor.



Zu den Auswirkungen der Streiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben berichtet der rbb am Freitag zwischen 7 und 11 Uhr in stündlichen Live-Sondersendungen.



Korrektur: In einer früheren Version dieses Textes stand, dass Berliner Landesbeamte inzwischen wieder so gut verdienen wie im Rest der Republik. Das ist falsch. Zwar ist der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Landes Berlin (TV Land Berlin), der jahrelang deutlich unter dem Niveau in anderen Bundesländern lag, zum 1.12.2017 an das Niveau des allgemeinen Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst angeglichen worden. Der TV-L gilt jedoch für Landesbedienstete, nicht für Landesbeamte. Wir bitten die Ungenauigkeit zu entschuldigen.