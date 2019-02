Die Gewerkschaft Verdi hat die BVG-Beschäftigten von Betriebsbeginn am Freitag um 3:30 Uhr an bis 12 Uhr mittags zum Ausstand aufgerufen. Auch "einige Stunden" danach wird der Verkehr laut BVG noch unregelmäßig sein. Wer auf einen Notfall-Fahrplan hofft, wird aller Voraussicht nach enttäuscht. Klipp und klar teilt die BVG mit: "Wir gehen davon aus, dass nahezu alle U- und Straßenbahnen sowie die meisten Busse stillstehen werden."

Der U-Bahn-Verkehr wird in Leitstellen überwacht, dessen Beschäftigte Verdi ebenfalls zum Streik aufgerufen hat. Ohne die Überwachung durch die Leitstellen lasse sich ein Notfall-Fahrplan mit anderen Fahrern "eher nicht" organisieren, so eine BVG-Sprecherin.

Die S-Bahn gehört zur deutschen Bahn, sie wird deshalb nicht bestreikt. Auf den Pendler-Linien S1 (Wannsee - Oranienburg) und S5 (Strausberg Nord - Westkreuz) will die S-Bahn zusätzliche Doppelwagen einsetzen, insgesamt soll es 50 Extra-Fahrten geben. Mehr Entlastung gibt der ausgedünnte Fuhrpark offenbar nicht her. Deshalb dürfte es sehr voll werden in den S-Bahnen. Denn an einem Werktag fahren nach BVG-Angaben 2,9 Millionen Fahrgäste mit der BVG - mit der S-Bahn nur 1,4 Millionen Menschen. Die S-Bahn empfiehlt deshalb, während des Streiks "nicht unbedingt notwendige Fahrten zu vermeiden."

Wer kein Auto hat und weit weg von der nächsten S-Bahn-Station wohnt, für den ist CarSharing eine Option. Die beiden größten Anbieter in Berlin, DriveNow und car2go, rechnen während des Streiks mit deutlich höherer Nachfrage. Insgesamt gibt es laut Bundesverband CarSharing aber nur rund 3.200 kurzfristig buchbare Mietautos in der Stadt. Die Drive-Now-Autos lassen sich nur acht Stunden im Voraus reservieren - das kostet aber kräftig extra. car2go-Autos lassen sich sogar nur 35 Minuten vorher reservieren.

Auch ein Taxi vorzubestellen dürfte schwierig werden. "Wir können keine verbindlichen Bestellungen für einen Tag wie morgen annehmen", sagte der Geschäftsführer der vier großen Berliner Taxi-Anbieter dem Tagesspiegel. Es werde einfach nicht genügend freie Autos geben.

Bleibt noch das Fahrrad, um zur S-Bahn oder zur Arbeit zu kommen. Wer das plant, sollte sich warm anziehen. Zwar soll die Sonne laut Meteogroup acht Stunden lang scheinen. Zwischen 7 und 8 Uhr morgens erwarten die Meteorologen aber frische drei Grad.