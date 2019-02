Öffis, Taxis, Leihfahrzeuge. Der Überblick, mit welcher mobilen Option man in Berlin gerade am besten fährt, fällt zunehmend schwerer. Mit der App "Jelbi" wollen Verkehrs- und Taxibetriebe sowie Anbieter von Leihrädern und -wagen künftig zusammenarbeiten.

Zusätzlich zu der digitalen Plattform sollen Sammelstellen für die verschiedenen Angebote - sogenannte Hubs - entstehen. Dafür will das kommunale Wohnungsunternehmen Gewobag Flächen zur Verfügung stellen. Ein erster Sammelpunkt werde derzeit an der Gitschiner Straße in Berlin-Kreuzberg gebaut. Für weitere Sammelpunkte stecke man in Verhandlungen mit allen zwölf Bezirken, sagte eine Sprecherin der BVG.



Die Kosten für das Projekt teilen sich die Partner. Für die Software kommt Trafi auf, die BVG übernimmt das Marketing. Über genaue Zahlen wollte das Verkehrsunternehmen vorerst jedoch keine Auskunft geben. Bis Ende 2021 soll "Jelbi" - das seinen Namen von der knallgelben Unternehmensfarbe der BVG ableitet - in einer Pilotphase getestet werden.