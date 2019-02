Bild: dpa/Fabian Sommer

Verdi und GEW rufen zu Warnstreik auf - An Berliner Kitas und Schulen wird ab Dienstag gestreikt

25.02.19 | 07:32 Uhr

Die Gewerkschaften wollen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen - zu spüren bekommen das am Dienstag und Mittwoch erneut vor allem Kinder und ihre Eltern in Berlin. Schulstunden könnten ausfallen, Kitas geschlossen bleiben. Auch bei der Polizei gibt es Warnstreiks.



Noch gibt es kein Angebot der Arbeitgeber - und deshalb erhöhen die Gewerkschaften nun den Druck im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst: GEW und Verdi haben Erzieher, Lehrer und Sozialarbeiter in Berlin zu einem zweitägigem Warnstreik ab Dienstag aufgerufen. Es werden erneut Tausende Teilnehmer erwartet, wie es von Verdi hieß. Deshalb müssen sich Eltern und Kinder darauf einstellen, dass wieder viele landeseigene Kitas geschlossen bleiben. Die Solidarität bei Elternvertretern ist weiterhin groß.

Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) ist der Verhandlungsführer der Länder. Er hatte bereits am Freitag einen Vorgeschmack auf die nächste Runde gegeben. Sein Grußwort bei der Verdi-Landesbezirkskonferenz fiel nur bedingt freundlich aus: Kollatz bestätigte, dass es derzeit keine Zugeständnisse im Tarifstreit gebe. Somit stehen sich beide Seiten vor der dritten Verhandlungsrunde ab Donnerstag unverändert gegenüber. Ein Warnstreik am Dienstag und Mittwoch soll ein Zeichen setzen, "und zwar ein deutliches, dass Berlin im Mittelpunkt des Tarifstreits steht", sagt die Verdi-Tarifkoordinatorin Astrid Westerhoff dem rbb. Denn hier werde den Landesbeschäftigten teilweise deutlich weniger bezahlt als den Kollegen in den benachbarten Kommunen rund um die Hauptstadt.

Kommunen bezahlen besser als Länder

Allerdings klingen die Initiatoren vom Deutschen Gewerkschaftsbund nur verhalten optimistisch. Der Verhandlungsführer Frank Bsirske habe schon zuversichtlicher ausgeschaut, erzählen langjährige Beobachter. "Ich schließe im Moment auch eine Eskalation nicht aus", sagte Bsirske den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. Bislang gebe es keine Signale, dass die Arbeitgeber den Gewerkschaften entgegenkommen wollen. Die fordern weiterhin sechs Prozent höhere Löhne, mindestens jedoch 200 Euro (100 Euro für Auszubildende). Die Laufzeit soll mindestens zwölf Monate betragen. Die Tarifrunde sei deswegen so kompliziert, weil es nicht nur um höhere Einkommen gehe, erklärte die Tarifkoordinatorin Westhoff. Es soll auch Verbesserungen in der Eingruppierung geben, zum Beispiel für Rettungssanitäter, Pflegekräfte und Angestellte im sozialen Erziehungsdienst. Doch diese beide Forderungen würden die Arbeitgeber gegeneinander aufwiegen. Und dann wäre da noch die Angleichung an die Einkommen in Brandenburg. "Kommunen bezahlen generell besser als Länder", erklärt auch Markus Hanisch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).



Zeitplan imago stock&people Streik-Kundgebung - Vom Molkenmarkt zum August-Bebel-Platz Die Streikenden versammeln sich am Dienstag um 8:30 Uhr auf dem Molkenmarkt, von dort startet gegen 10 Uhr eine Demonstration zum August-Bebel-Platz. Dort gibt es dann um 11.30 Uhr eine gemeinsame Kundgebung. Am Mittwoch treffen sich die Teilnehmer des Warnstreiks um 10 Uhr zwischen Historischer Ampel und S-Bahn-Zugang am Potsdamer Platz, um dann eine halbe Stunde später zum Alexanderplatz zu ziehen, wo um 11:30 Uhr die Kundgebung stattfinden soll.



Die GEW hat 17.000 Lehrkräfte und 14.000 Menschen im sozialen Erziehungsdienst zum Warnstreik aufgerufen, außerdem bis zu 30.000 Angestellte an den Hochschulen. Am Mittwoch kommen noch Beschäftigte der Senatsverwaltungen und Bezirksämter dazu. Das heißt, dass an beiden Tagen Kitas, Schulhorte und Jugendämter des Landes geschlossen bleiben und auch der Hochschulbetrieb eingeschränkt sein könnte.



Die Gewerkschaften gehen eigenen Aussagen zufolge davon aus, dass die Beteiligung am Mittwoch ähnlich hoch wie Mitte Februar sein wird. Da beteiligten sich etwa 12.000 Menschen an einem Warnstreik. Mehr als die Hälfte der 270 betroffenen Kitas der städtischen Eigenbetriebe blieben geschlossen, an fast 600 Schulen fiel Unterricht aus. Die Erwartung von Verdi und GEW: Am Dienstag werde wohl etwa die Hälfte auf die Straße gehen, aber auch dann sind vor allem Schulen und Kitas betroffen.

Auch die Polizei streikt

Am Mittwoch schließen sich auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) dem Warnstreik an. "Die Sicherheit der Stadt ist gewährleistet", sagte der Berliner GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Es gebe eine Notdienstvereinbarung, so dass ein Mindestbedarf gedeckt sei und bei Not auch Beamte aus den Hundertschaften oder den Abschnitten einsprängen. "Der Bürger wird auf der Straße kaum Auswirkungen spüren, 110 und 112 bleiben erreichbar", sagte Jendro. Die aufgerufenen Landesbeschäftigten kämen zwar von allen Dienststellen, der Warnstreik sei aber vor allem im zentralen Objektschutz und bei der Gefangenenbewachung spürbar. Bei der Feuerwehr wird es in erster Linie in den Werkstätten knapp. Es geht um 4.500 Angestellte der Polizei, etwas mehr als ein Viertel der Stellen insgesamt, sowie 475 der Feuerwehr (rund zwölf Prozent).

"Das ist noch nicht die höchste Eskalationsstufe"

Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) setzen ihre Verhandlungen am 28. Februar fort. Diese können sich bis zum Sonntag ziehen. "Das ist noch nicht die höchste Eskalationsstufe", sagte stellvertretend Benjamin Jendro. Ebenso wie Vertreter der anderen Gewerkschaften beschäftigt er sich zumindest schon mit möglichen folgenden Szenarien, falls die Verhandlungen scheitern: einer Urabstimmung, einer Schlichtung und einem Erzwingungsstreik. "Im Regelfall bewegt sich in der dritten Runde etwas, aber schauen wir mal", sagte Jendro.