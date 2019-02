Die Zahl der Brauereien in Berlin ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und hat sich seit 2011 fast verdoppelt, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen. Im vergangenen Jahr wurde in Berlin an 70 Orten gebraut. Dieser Aufschwung ist insofern bemerkenswert, als der Bierkonsum insgesamt sinkt. 2017 war das bisher schwächste Absatzjahr der Brauwirtschaft.

Von der Hauptstadt aus versuchen sich vor allem kleinere Spezialitätenbrauereien auf dem stark umkämpften deutschen Markt, die meisten setzen auf Craft Beer. Inzwischen sind mehr als die Hälfte der Anbieter in Deutschland Braustätten mit jeweils weniger als 1.000 Hektoliter Produktion pro Jahr - das entspricht etwa 10.000 Kästen.