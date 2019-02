Das Land Brandenburg kürzt seine Zahlungen an die regionalen Bahnunternehmen um mehrere Millionen Euro.

Wie das Infrastrukturministerium in Potsdam am Sonntag mitteilte, werden für das vergangene Jahr wegen Mängeln bei der Kundenbetreuung knapp zwölf Millionen Euro weniger an die Unternehmen gezahlt. Den Angaben nach hat das Land seine Zahlungen seit 2010 um fast 132 Millionen Euro wegen fehlender oder mangelhafter Leistungen der Schienenverkehrsunternehmen gekürzt.