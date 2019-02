Wegen Warnstreiks der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr Brandenburgs werden in dieser Woche in Frankfurt, Cottbus und Brandenburg an der Havel in dieser Woche im morgendlichen Berufsverkehr voraussichtlich keine Busse und Bahnen fahren.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beginnen die Arbeitsniederlegungen am Dienstagmorgen in Frankfurt (Oder). Betroffen sei der gesamte öffentliche Nahverkehr in der Stadt - von Betriebsbeginn um 3.30 bis 9.00 Uhr, teilte die Gewerkschaft mit. Am Mittwoch soll dann in Cottbus, am Donnerstag in Brandenburg an der Havel gestreikt werden. Jeweils ab 9.00 Uhr sollen Busse und Bahnen wieder fahren.