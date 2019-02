BVG-Chefin Sigrid Nikutta hat sich einen Tag vor einem umfangreichen Warnstreik bei dem Berliner Nahverkehrsunternehmen offen gegenüber den Gehaltsforderungen der Mitarbeiter gezeigt. Dem rbb sagte sie am Donnerstagabend, zu geringe Bezahlung sei bei vielen Jobs in Berlin ein Thema. "Da hat Berlin eine lange Phase des Sparens hinter sich und da werden wir, glaube ich, schon ganz schön nachsteuern", so Nikutta in der rbb-Abendshow.