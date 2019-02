Am Montag werden die Tarifverhandlungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben fortgesetzt. In den Manteltarifverhandlungen für etwa 14.500 Beschäftigten der BVG und ihrer Tochtergesellschaft Berlin Transport verlangt die Gewerkschaft Verdi für alle eine 36,5-Stunden-Woche und Weihnachtsgeld. Außerdem möchte sie Änderungen an der Entgelttabelle durchsetzen - sowie eine Einmalzahlung von 500 Euro für Gewerkschaftsmitglieder.