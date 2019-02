BVG-Chefin Sigrid Nikutta hat sich einen Tag vor einem umfangreichen Warnstreik bei dem Berliner Nahverkehrsunternehmen offen gegenüber den Gehaltsforderungen der Mitarbeiter gezeigt. Dem rbb sagte sie am Donnerstagabend, zu geringe Bezahlung sei bei vielen Jobs in Berlin ein Thema. "Da hat Berlin eine lange Phase des Sparens hinter sich und da werden wir, glaube ich, schon ganz schön nachsteuern", so Nikutta in der rbb-Abendshow.

Einer Verkürzung der Arbeitszeit erteilte sie hingegen eine deutliche Absage. "Wenn wir die Arbeitszeiten verkürzen, bräuchten wir 500 Fahrerinnen und Fahrer mehr." Da das Unternehmen ohnehin in diesem Jahr 1.100 neue Fahrer einstellen wolle, sei dies für den Moment nicht die richtige Lösung, so Nikutta. "Wir haben, dankenswerterweise, ganz, ganz viele Bewerberinnen und Bewerber für die Jobs. Die müssen aber ausgewählt werden, die müssen ausgebildet werden - und das dauert."

Die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund verlangen, dass für alle BVG-Beschäftigten die 36,5-Stunden-Woche gilt - knapp die Hälfte muss derzeit 39 Stunden arbeiten. Gefordert wird auch Weihnachtsgeld für Neulinge, ein Wegfall der unteren Lohngruppen und schnellere Gehaltssprünge, zudem für Gewerkschaftsmitglieder einmalig 500 Euro. Am 5. März soll wieder verhandelt werden.