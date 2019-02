Nach den Streiks des öffentlichen Dienstes vor zwei Tagen, habenam Freitag Polizisten die Arbeit niedergelegt und mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hatten zum wiederholten Mal zu einem Warnstreik und einer Kundgebung der Polizisten aufgerufen.

Nach Gewerkschaftsangaben haben sich etwa 1.000 Menschen an der Demonstration vom Molkenmarkt zur Senatsinnenverwaltung und zur Senatsfinanzverwaltung in der Klosterstraße beteiligt. Man habe sich zu dieser erneuten Demonstration entschlossen, um die Einigkeit der beiden Arbeitnehmervertreterorganisationen zu demonstrieren, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro rbb|24 am Freitag. Sie fordern sechs Prozent mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen und schließen sich damit den Forderungen von Verdi für die Angestellten und Beschäftigen im Öffentlichen Dienst an.