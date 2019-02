Ob der zweitägige Warnstreik von 16.000 Angestellten von Schulen, Polizei und Behörden die Arbeitgeberseite beeindruckt hat, wird sich in der Verhandlungsrunde zeigen, die am Donnerstag beginnt. Die Gewerkschaften stellen sich auf eine Eskalation des Konflikts ein.

Nach den Warnstreiks der vergangenen Tage gehen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder am Donnerstag in die wohl entscheidende Phase. In Potsdam kommen die Spitzenvertreter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, des Beamtenbunds dbb und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder zur dritten Verhandlungsrunde zusammen. Einen Abschluss im Verlauf des Wochenendes hielten die Verhandlungspartner für möglich. Mit umfangreichen Warnstreiks hatte die Gewerkschaft in den vergangenen Tagen Druck gemacht.