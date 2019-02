Die Eugal-Pipeline des deutsch-russischen Gaskonzerns Gazprom soll über sein Grundstück in Brandenburg führen. Dagegen will sich der Journalist Malte Heynen wehren. Er will sich auch nicht einfach so enteigenen und abfinden lassen, sondern vor Gericht ziehen.



Das rbb Fernsehen zeigt am 26.02.2019 um 21 Uhr den Film "Kleiner Acker, große Politik - Streit ums Gas" von Malte Heynen und Gesine Entwaldt.