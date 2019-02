Esperanto Montag, 04.02.2019 | 12:36 Uhr

Haben Sie sich mal überlegt was der Strom der ja nur aus der Steckdose kommt vor 20 - 25 Jahren schon hätte kosten müssen wenn Sie die Lagerungskosten Entsorgungskosten der Atomkraftwerke wirklich bezahlt hätten? Oh momentmal das tun wir ja alle gerade wieder nur verdeckt über die Steuergelder.

Ich schätze mal so 10€ pro kwh.

Und haben Sie sich mal angeschaut was in der Asse gerade so geschieht?

Seit dem Atomausstieg sind auch die Blackouts ausgeblieen, so wird es auch wieder sein! Man muss die Industire auch mal zu ihrem Glück zwingen.

Das Stromnetz ist ein starres Gebilde und es so umzubauen, das auch auf Mittel- und Niedrigspannungsebene eingespeist werden kann, ist schwierig aber so schwirig nun auch wieder nicht. Man muss nur wollen.



Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Kohelbaggerbesetzern, die mit der warscheinlichen Anklage persönliche Nachteile aufsich nehemn aber zum Wohl aller im Endeffekt!