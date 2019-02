Das Zugunternehmen Flixtrain hat angekündigt, eine weitere Strecke in Deutschland zu fahren: Künftig will Flixtrain Berlin und Köln verbinden. Einen Termin gibt es noch nicht - denn vor dem Start müssen erstmal die nötigen Waggons gefunden werden.

Der Bahnkonkurrent Flixtrain will sein Angebot in Deutschland ausbauen: Im Frühling soll die Verbindung Berlin-Köln auf den Fahrplan kommen. Außerdem werde auf der bestehenden Strecke Köln-Hamburg ein dritter täglicher Zug fahren, teilte der Chef des Gesamtunternehmens Flixmobility, André Schwämmlein, am Samstag mit. Bekannt geworden ist es mit seinem Fernbus-Geschäft unter der Marke Flixbus.



Wann der erste Flixtrain von Berlin nach Köln fährt ist noch nicht bekannt. Man sei gerade dabei, das Wagenmaterial zu besorgen, hieß es am Samstag. Halten soll der Zug zum Beispiel in Hannover, Dortmund, Essen und Düsseldorf. Flixtrain fährt auch zwischen Berlin und Stuttgart - auf der früheren Verbindung von Locomore. Zudem gibt es einen Nachtzug Hamburg-Lörrach.



Für nächstes Jahr sollen dann noch mehr Strecken angemeldet werden. "Wir werden das definitiv ausbauen", sagte Schwämmlein der Deutschen Presse-Agentur.