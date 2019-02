Nach der Pleite der Berliner Fluggesellschaft Germania laufen nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Rüdiger Wienberg Gespräche mit möglichen Investoren. "Unser vorrangiges Ziel ist es, die Fluglinie betriebsbereit zu halten, um die Start- und Lande-Slots behalten zu können", erklärte Wienberg am Freitag. "Das ist die Grundvoraussetzung für eine Lösung, die den Geschäftsbetrieb als Teil oder als Ganzes erhält."



In einem ersten wichtigen Schritt ist es seinen Angaben zufolge gelungen, in Absprache mit dem Luftfahrtbundesamt die Betriebsgenehmigung der Germania Technik Brandenburg GmbH aufrecht zu erhalten. Das Unternehmen mit 178 Mitarbeitern betreut überwiegend die Germania-Flotte, aber auch Flugzeuge anderer Airlines.



Damit könnten die Germania-Maschinen weiter gewartet und betriebsbereit gehalten werden, erklärte der Insolvenzverwalter. Parallel dazu liefen "fortgeschrittene Verhandlungen" mit den Leasinggebern, um einen Weiterbetrieb während des vorläufigen Insolvenzverfahrens zu gewährleisten. Mit Interessenten laufen nach Angaben des Insolvenzverwalters Gespräche über "mögliche Konstellationen einer Übernahme".