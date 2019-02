Im zähen Tarifstreit im öffentlichen Dienst ist noch immer keine Einigung in Sicht. Abgesehen von Hessen könnte es nun bundesweit zu Warnstreiks kommen. Dann müsste auf Ämtern, an Schulen, Krankenhäuser oder der Polizei mit Ausfällen gerechnet werden.

Wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst der Länder drohen in den nächsten Wochen bundesweit Einschränkungen in Ämtern, Schulen und Unikliniken. Mit weiteren Warnstreiks wollen die Gewerkschaften den Druck in den Gesprächen für rund eine Million Beschäftigte erhöhen. "Man muss sagen, dass wir von einem Durchbruch meilenweit entfernt sind", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske nach mehr als siebenstündigen Gesprächen am Donnerstag in Potsdam.

In zentralen Fragen gebe es noch überhaupt keine Annäherung. Laut Bsirske hat die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), die Arbeitgeberseite, noch kein Angebot vorgelegt. In der nächsten Verhandlungsrunde am 28. Februar und 1. März müsse nun ein Durchbruch erreicht werden.