Experten hinterfragen Ernährungstrend - Glutenfrei: Teure Produkte – zweifelhafte Wirkung

04.02.19 | 07:52 Uhr

Es liegt voll im Trend, sich Weizen- und glutenfrei zu ernähren: Fast jeder fünfte Deutsche verzichtet laut einer rbb-Umfrage ganz oder teilweise auf glutenhaltige Nahrungsmittel. Doch nur die wenigsten profitieren laut Experten vom Gluten-Verzicht. Von Robin Avram

Das Südtiroler Unternehmen ruft stolze Preise auf: Das glutenfreie Landbrot etwa ist pro Kilo viermal teurer als ein herkömmliches Brot, der glutenfreie Zwieback sogar sechsmal teurer. Die Herstellung und Qualitätskontrolle sei sehr aufwändig, begründet das Unternehmen auf Anfrage.

Trotz dieser Apothekenpreise: Der Trend zur glutenfreien Ernährung ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das zeigt das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die das rbb-Verbrauchermagazin "Supermarkt" beim Institut INSA consolere in Auftrag gegeben hat. Früher gab es glutenfreie Produkte nur im Reformhaus – inzwischen finden Verbraucher sie in fast jedem Berliner Supermarkt. Besonders ins Auge fallen die knallgelben Verpackungen des Marktführers "Dr. Schär".

Demnach ernährt sich fast jeder fünfte Deutsche (18,2 Prozent) inzwischen ganz oder teilweise glutenfrei. Konkret verzichten 3,4 Prozent der 1.026 bundesweit Befragten vollständig auf glutenhaltige Lebensmittel, weitere 14,8 Prozent meiden diese zumindest zum Teil. Und das, obwohl laut Deutscher Zöliakiegesellschaft (DZG) weniger als ein Prozent der Deutschen unter Zöliakie, sprich Glutenunverträglichkeit leiden.

"Natürlich wird man bestärkt, wenn Freunde das auch machen"

Auch Giulia Minoretti kaufte einige Monate lang nur glutenfrei ein. "Mir fiel schon auf, dass ich für ein glutenfreies Brot zwei- oder dreimal mehr bezahlen musste also für ein frisches Brot von der Theke", berichtet die 25-Jährige. Sie absolviert derzeit an einer Berliner Privat-Uni einen Management-Masterstudiengang. Zur glutenfreien Ernährung kam Guilia Minoretti durch Empfehlung eines Heilpraktikers, den sie wegen anhaltender Atemwegsprobleme aufgesucht hatte. Das Gluten eine angebliche Ursache für ihre Beschwerden sei, ergab ein Antikörper-Test. Sechs Monate lang sollte sie sich glutenfrei ernähren. Auch zwei ihrer Freunde mieden auf Anraten von Heilpraktikern Gluten. "Natürlich wird man dadurch noch bestärkt, wenn man weiß, jemand anderes macht das auch", sagt Minoretti.

Nur jeder fünfte übt Glutenverzicht aufgrund ärztlicher Diagnose

Guilia Minoretti steht beispielhaft dafür, wie fragwürdig der Trend zur glutenfreien Ernährung ist - dazu später mehr. Wer tatsächlich an Zöliakie leidet, muss das Klebereiweiß Gluten selbst in kleinsten Mengen strikt meiden, bekommt sonst Bauchschmerzen, Durchfall oder Kopfschmerzen. Da Gluten in Weizen, Dinkel, Roggen und Gerste steckt, ist eine Ernährungsumstellung unumgänglich – und zwar radikal. Echte "Zölis" benutzen andere Toaster und anderes Besteck als ihre Familienmitglieder – schon wenige Krümel glutenhaltiges Brot können bei Ihnen allergische Reaktionen hervorrufen. Doch warum konsumieren inzwischen fast zwanzigmal mehr Menschen glutenfreie Lebensmittel als es Zöliakie-Betroffene gibt? Die rbb-Umfrage zeigt: Nur jeder fünfte, der angibt, ganz oder teilweise auf Gluten zu verzichten, tut das aufgrund einer ärztlichen Diagnose. Jeder sechste erhielt die Diagnose Glutenunverträglichkeit von einem Heilpraktiker oder jemand anderem. Und zwei Drittel der Befragten hatten gar keine Diagnose, die ihnen Glutenverzicht- oder reduktion nahe legte.

Miley Cyrus riet allen Fans zu glutenfreier Ernährung

Wenn es keine Ärzte oder Heilpraktiker waren - wer hat die diagnoselosen Glutenverweigerer denn dazu veranlasst, ihre Ernährung umzustellen? Infrage kommen reißerische Ratgeberbücher wie "Weizenwampe" und "Dumm wie Brot", die monatelang auf den Bestseller-Listen weit oben standen. Deren Autoren machen Gluten für zahlreiche Zivilisationskrankheiten verantwortlich. Auch Stars wie Lady Gaga und Gwyneth Paltrow ernähren sich glutenfrei. Miley Cyrus forderte ihre Fans auf Twitter sogar auf: Jeder solle mal versuchen, sich eine Woche glutenfrei zu ernähren. Das führe zu besserer Haut. Doch glutenfrei ist keineswegs gesünder - und ohne gesicherte Diagnose nicht zu empfehlen. So die Einschätzung von zwei renommierten Experten für Nahrungsmittel-Allergien, die der rbb befragt hat.

Der Allergologe-Professor: "Die echte Zöliakie nimmt definitiv nicht zu"

Torsten Zuberbier leitet das Allergie-Centrum an der Berliner Charité. Sein Ärzteteam behandelt zunehmend häufiger Patienten, die sich glutenfrei ernähren – obwohl das gar nicht nötig wäre. "Die echte Zöliakie nimmt definitiv nicht zu. Was wir aber beobachten können, ist, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, auf bestimmte Nahrungsmittel zu reagieren", sagt Zuberbier. Zuberbier rät dringend davor ab, sich ohne vorherige ärztliche Diagnose komplett glutenfrei zu ernähren. "Dabei besteht eine Gefahr, dass man sich vielleicht in fehlerhafte Diäten begibt. Wir haben viele Menschen, die unnötig ein, zwei Jahre Lebensmittel weglassen und dann in eine Mangelernährung kommen." Bei manchen Patienten mit Reizdarmsymptomen könne eine weizenfreie Ernährung laut Studien zwar Vorteile bringen – aber ob das am Glutenbestandteil des Weizens liegt, sei noch unklar. "Wir müssen hier weiter forschen", resümiert Zuberbier.

Die Ernährungsberaterin: "Nur die wenigsten profitieren vom Gluten-Verzicht"

Die Ernährungsberaterin Imke Reese geht mit dem Trend zu glutenfreier Ernährung noch wesentlich schärfer ins Gericht als ihr ärztlicher Kollege. Sie hat zum Thema Nahrungsmittel-Allergien an der Charité promoviert, ist Autorin mehrerer Fachbücher – und berät seit 18 Jahren in eigener Praxis Patienten, die auf Nahrungsmittel allergisch reagieren. "Es wird postuliert, das Gluten außer der Zöliakie auch eine Unverträglichkeit namens Glutensensitivität hervorruft", erläutert Reese. "Die dazu durchgeführten Studien konnten allerdings bislang nicht zeigen, dass es dieses eigenständige Krankheitsbild wirklich gibt", gibt Reese einen Überblick über die derzeitige Studienlage. Mehrere sogenannte Doppelblind-Studien legen laut Reese sogar einen gegenteiligen Schluss nahe. In diesen Studien wurden Patienten, die sich aufgrund von Beschwerden glutenfrei ernährten, in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe bekam beispielsweise einen Muffin zu essen, in dem sich Gluten befand, die zweite Gruppe einen Muffin ohne Gluten. Bewusst wurden die Patienten darüber im Unklaren gelassen, wer wirklich Gluten bekommt und wer einen Placebo. Das Ergebnis: "Bei diesen Studien reagierten die Leute durch die Bank praktisch gleich - egal ob sie Gluten oder einen Placebo bekommen hatten." Deshalb hat die Ernährungswissenschaftlerin eine klare Haltung: "Ich glaube, dass die wenigsten Menschen wirklich davon profitieren, das Gluten wegzulassen."

"Nicht für jede Beschwerde ein grundlegendes Problem annehmen"

Auch Guilia Minoretti profitierte nicht von der glutenfreien Ernährung, ihre Atemwegsbeschwerden besserten sich dadurch nicht. Deshalb suchte sie das Allergie-Centrum an der Charité auf. Blut- und Hauttests ergaben: Sie hat gar keine Allergien auf Nahrungsmittel. Der sogenannte IGG-Test, mit dem der Heilpraktiker zu seiner falschen Diagnose kam, lieferte einen falschen Befund. IGG-Tests werden bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten von medizinischen Fachgesellschaften generell abgelehnt. Giulia Minoretti hat aus ihrer Glutenfrei-Episode eines gelernt: "Es hat mir insofern geholfen, dass man nicht für jede kleine Beschwerde, die man hat, ein grundlegendes Problem annehmen soll." Woher genau ihre Beschwerden kommen, weiß sie allerdings immer noch nicht. Deshalb wird sie nun noch einen Lactose- und Fructose-Unverträglichkeitstest durchführen. Allerdings im Allergie-Centrum der Charité. Und nicht bei einem Heilpraktiker.

