In Berlin könnten deutlich mehr Menschen in der Industrie arbeiten. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Technischen Universität Berlin, die dem rbb vorliegt. 2017 waren sechs Prozent der Beschäftigten in der Industrie tätig. Es könnten aber laut DIW neun Prozent sein. Zum Vergleich: In Gesamtdeutschland sind es 24,2 Prozent.

Die Forscher führen den geringeren Anteil in Berlin vor allem auf die schwierige Ausgangslage nach der Teilung zurück, aber auch darauf, dass Senat und Bund die Industrie zu lange zu wenig gefördert habe. 1989 waren noch insgesamt 378.000 Berlinerinnen und Berliner in der Industrie beschäftigt. Heute sind es nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) etwa 120.000 Arbeitnehmer, die in etwa 7.000 Firmen arbeiten. Die Mehrheit der Unternehmen hat jeweils weniger als 20 Beschäftigte. Den Großteil macht die Elektroindustrie aus, angeführt von den Siemens-Werken, danach kommen die Branchen Nahrung und Futtermittel und Pharma.