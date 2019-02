Politik will Werksschließung verhindern

Betriebsrat und Geschäftsführung verhandeln seit Freitag über die drohende Schließung des Netzwerkherstellers Infinera in Berlin-Spandau. Dabei bekamen die Mitarbeiter Unterstützung und Rückendeckung auch aus der Politik.

Auch der Berliner Bundestagsabgeordnete Kai Wegner (CDU) will den Standort unbedingt erhalten. Er sieht die Datensicherheit in Gefahr, wenn das ganze Wissen über teils sensible Datennetze mit ins Ausland wandere.

Denn auch die Bundesregierung und Bundeswehr seien Kunden bei Infinera. "Ich habe mich auch ans Kanzleramt gewendet, an den Kanzleramtsminister. Weil ich glaube auch die Bundeskanzlerin und das Kanzleramt müssen Bescheid wissen, was mit diesen sensiblen Daten auch passiert. Und von daher erwarte ich Unterstützung der gesamten Bundesregierung. Für die Beschäftigten.", sagte Wegener im rbb.

Derzeit sind 400 Mitarbeiter beim Netzwerkhersteller Infinera in Spandau beschäftigt. Das Werk soll schließen. Die Belegschaft will verhindern, dass die Produktion ab September nach Thailand verlegt wird.