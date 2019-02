Die 18 Jugendherbergen in Berlin und Brandenburg sind nach Angaben ihres Verbandes im vergangenen Jahr besonders bei Familien beliebt gewesen. So stieg die Zahl der Familienübernachtungen in der Berliner Jugendherberge am Wannsee um 20 Prozent auf rund 13.800, wie Verbandssprecher Marcus Hirschberg am Mittwoch mitteilte.

Bei der Jugendherberge Berlin-Ostkreuz lag der Anteil demnach bei 35 Prozent (rund 32.500 Übernachtungen). Insgesamt zählten die Jugendherbergen 2018 rund 460.000 Übernachtungen - so viele wie im Jahr zuvor.